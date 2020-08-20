Маршруты вражеских БПЛА будут под колпаком российских ВС

С учетом военного опыта российских сил ПВО в Сирии Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) разработала интеллектуальную систему, позволяющую прогнозировать наиболее вероятные маршруты движения беспилотников (БПЛА) противника.

«Интеллектуальная система определения областей маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов» будет представлена на форуме «Армия-2020», - сообщил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров в опубликованном интервью газете «Красная звезда».

По его словам, эта «разработка позволяет существенно снизить эффективность применения БПЛА противником за счет определения наиболее вероятных маршрутов их движения к объектам удара и построения соответствующей группировки средств ПВО на этих маршрутах».

«Актуальность экспоната, представляемого нами, состоит в том, что, как показывает анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет, беспилотные летательные аппараты стали важными и опасными средствами воздушного нападения. Особенно это наглядно показало их применение против группировки ПВО в Сирийской Арабской Республике», - отметил Ляпоров.