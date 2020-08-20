«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами

Военно-технический форум «Армия-2020», который пройдёт в парке «Патриот» под Москвой, станет местом премьеры нового российского ракетного комплекса, созданного специалистами «Конструкторского бюро приборостроения».

«В составе экспозиции АО «КБП» впервые будет демонстрироваться высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. Он является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами. В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до 6) разнесённым целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 м», - сообщает ТАСС.

Система «Гермес» оснащена автономной системой наведения, действующей по принципу «выстрелил - забыл».

Заявлено, что «Гермес» адаптирован для установки на сухопутную технику, корабли, а также авиацию и беспилотные летательные аппараты. По информации издания, ракетный комплекс разрабатывается в двух модификациях — для стрельбы на 20 км в зоне прямой видимости, а также для поражения целей на удалении до 100 км вне зоны прямой видимости.