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«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-технический форум «Армия-2020», который пройдёт в парке «Патриот» под Москвой, станет местом премьеры нового российского ракетного комплекса, созданного специалистами «Конструкторского бюро приборостроения».

«В составе экспозиции АО «КБП» впервые будет демонстрироваться высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. Он является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами. В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до 6) разнесённым целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 м», - сообщает ТАСС. 

Система «Гермес» оснащена автономной системой наведения, действующей по принципу «выстрелил - забыл».

Заявлено, что «Гермес» адаптирован для установки на сухопутную технику, корабли, а также авиацию и беспилотные летательные аппараты. По информации издания, ракетный комплекс разрабатывается в двух модификациях — для стрельбы на 20 км в зоне прямой видимости, а также для поражения целей на удалении до 100 км вне зоны прямой видимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гермес
Компании
КБП
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
20.08.2020 09:15
Цитата, q
автоматическая синхронизация лазерного целеуказания
Что с чем синхронизируют?
А в целом плохо: столько лет разрабатывают давно известную полуактивную лазерную ГСН...
Причём, с недостаточной точностью - "0,5м промах" это можно и мимо танка, смотря от чего промах считают.
Но это ещё полдела. Главное:
ВСЯ  БТТ  ВЕРОЯТНОГО  ПРОТИВНИКА  ОСНАЩЕНА  ДЕТЕКТОРАМИ  ЛАЗЕРНОГО  ОБЛУЧЕНИЯ  И  УСКОРЕННО  ОСНАЩАЕТСЯ  КАЗ.  КАК  ТОЛЬКО  БЛА  ПОДСВЕЧИВАЕТ  ЦЕЛЬ,  КАЗ  ЦЕЛИ  СТАВИТ  ДЫМОВУЮ  ЗАВЕСУ  И ВСЯКОЕ  НАВЕДЕНИЕ  СТАНОВИТСЯ  НЕВОЗМОЖНЫМ.
ГДЕ  ПАССИВНЫЕ  ГОЛОВКИ  самонаведения?! Чтобы цель не знала, что на неё наводятся. Матрицы ИК уже делаем сами! Почему ГСН всё ещё вчерашнего поколения? ТЗ на Гермес доработать сложно?!
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№2
20.08.2020 09:50
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
лазерное наведение уже десятилетие не светит прямо в цель, подсвечивается точка в стороне, ракета идет на цель со смещением. именно для того что бы цель не получила облучение.
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