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WarSpot

«Зомби» на службе американской армии

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Американская армия активно развивает программу «Зомби». Вчера, 18 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что в США набирает обороты использование двигателей списанных ракет для создания воздушных мишеней.

Название «Зомби» программа получила благодаря использованию «умирающих» компонентов списанных ракет. По словам Томаса Вебера, директора Технического центра Командования космической и противоракетной обороны армии США (Army’s Space and Missile Defense Command Technical Center), использование старых двигателей для изготовления воздушных мишеней позволяет армии экономить до 50% на закупках.

Сотрудники Технического центра Командования космической и противоракетной обороны армии США готовят к пуску ракету-мишень Black Dagger Zombie

Источник изображения: defensenews.com

Для нужд армии разработаны три типа мишеней «Зомби»: стандартные Pathfinder Zombie, увеличенной дальности Black Dagger Zombie (используются двигатели Orion устаревших ЗУР типа Terrier Mk 70) и малой дальности Sabre Zombie. Ракеты-мишени позволяют армии США относительно дёшево испытывать системы ракет-перехватчиков и радаров нового поколения.

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США
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