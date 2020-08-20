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Интерфакс-АВН

Российская боевая авиация провела учения в Крыму

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота во время учений в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Авиация Черноморского флота (ЧФ) выполнила перебазирование сил на запасные аэродромы после удара условного противника на учениях в Крыму, сообщили в пресс-службе ЧФ в среду.

"По легенде учения условный противник произвёл массированный ракетный удар по пунктам базирования морской авиации ЧФ. Все воздушные цели на подлёте были уничтожены системами ПВО. Командование флота поставило задачу штабу морской авиации - вывести силы из-под удара", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, самолеты и вертолеты выполнили передислокацию в установленное время.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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