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Деловая газета "Взгляд"

Расчеты С-400 и «Панцирь-С» провели стрельбы на Дальнем Востоке

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Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С»
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С».
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Фомичев

Практическая тренировка с расчетами противовоздушной обороны по обнаружению и поражению группы воздушных целей «противника» электронными пусками ракет прошла в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщили в Минобороны.

"Расчеты ЗРС С-400 "Триумф" отработали задачи по обнаружению, опознаванию, сопровождению и уничтожению воздушных целей, имитирующих авиацию условного противника, на предельных дальностях полёта. Электронными пусками ракет было поражено порядка 30 групповых целей, летящих на максимальных скоростях", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Там добавили, что также, в тренировке приняли участие экипажи армейской авиации ВВО, выполнявшие полетные задания во взаимодействии с расчетами ЗРПК "Панцирь-С" и прикрывавшие ЗРС С-400 на малых высотах.

"Для повышения эффективности стрельбы и точности поражения целей, расчетами была произведена разведка воздушной и помеховой обстановки в обороняемом воздушном пространстве", – рассказали в Минобороны.

Ранее полк из Приморья в ходе учений С-400 поразил цели на полигоне в Бурятии.



Дмитрий Зубарев

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96К6 Панцирь-С1
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