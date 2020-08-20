Foreign Policy (США): у Финляндии есть план относительно российских зеленых человечков

В Финляндии выпущен военно-патриотический фильм, призванный стать воспитательным инструментом для призывников и резервистов. По мнению автора статьи, современные геополитические тенденции делают Россию «очевидным кандидатом» на роль агрессора против Финляндии. Как сама короткометражка, так и рецензия на нее созданы в явном антироссийском ключе.

Посвященный военной подготовке фильм «Поле боя 2020» показывает, как нужно преподносить вооруженную борьбу в стране с призывной армией.

Большинство Европейских стран отказались от системы воинской повинности. Однако Финляндия упрямо его сохраняет. Хотя количество призывников сокращается, и в настоящее время всего две третьи молодых людей проходят службу в армии, эта система пользуется поддержкой и, судя по всему, она пока сохранится.

Вместе с тем, в последний раз Силы обороны Финляндии участвовали в масштабных боевых действиях во время Второй мировой войны. Так называемая Зимняя война 1939 - 1949 годов, когда Финляндия защищалась от советского вторжения, занимает господствующее положение в народном сознании. Это проблема для Сил обороны Финляндии, которые каждый год сталкиваются с большим количеством призывников, для которых война является событием из истории.

Всеобщая воинская обязанность означает, что термин "резервист", по сути дела, относится к большинству финских молодых мужчин и мужчин среднего возраста, а также к небольшому, но растущему количеству финнок. В отличие от резервистов большинства стран с добровольной службой в армии, значительная часть резервистов в Финляндии почти никак или совсем никак не взаимодействуют с Силами обороны Финляндии после завершения своей обязательной службы.

Небольшой частью решения этой проблемы является 19-минутный фильм "Поле боя 2020" (Taistelukentta 2020), появившийся на портале YouTube ранее этим летом. Это пример последней по времени реализации концепции, которая впервые была испытана в 1990-е годы. Речь в данном случае идет о короткометражном фильме, сделанном вместе с общественным телевизионным каналом Yle. В нем говорится о том, как современный конфликт может из кризиса превратиться в полномасштабную войну, и как Силы обороны Финляндии будут действовать в такой ситуации.

Это эффективный и многозначительный рекламный фильм, а подразумеваемым врагом в нем продолжают оставаться русские. Этот фильм является образцом того, как можно представить широкой аудитории реалии современного конфликта. Кроме того, он показывает, как Силы обороны Финляндии - там прекрасно знают о существовании мощного и агрессивного соседа - представляют себе те стратегические вызовы, с которыми сталкивается страна.

Решение выложить этот фильм на портале YouTube и не ограничиться его показом в ходе внутренних учений вызывает интерес само по себе, поскольку в противном случае большинство финских резервистов никогда бы не получили возможность его увидеть. Хотя основные положения этого фильма достаточно ясны для обычного зрителя, существует несколько более тонких аспектов в его содержании, которое свидетельствует том, как изменилось мышление в Силах обороны Финляндии.

Этот фильм начинается с небольшой прелюдии с участием полковника Сил обороны Финляндии Юри Райтасало (Jyri Raitasalo). Райтасало, который одновременно является доктором политологии и военным советником министра обороны, считается сегодня одним из наиболее активных и плодовитых военных мыслителей в Финляндии. Он также является лицом Сил безопасности Финляндии на протяжении всего этого фильма.

Он представляет начальную мысль и заключительный вывод, и, кроме того, в нарратив этого фильма включено его интервью телеканалу Yle с экспертным комментарием по поводу представленных событий - и он делает это несколько раз по таким темам как Договор о ракетах средней и меньшей дальности, печальное известное дело фирмы Airiston Helmi 2019 года, а также по поводу амбиций Путина. Райтасало признает, что недавние события изменили взгляды Сил безопасности Финляндии в отношении потенциального конфликта и что война может начаться множеством способов.

Сам по себе фильм начинается с описания масштабной кибератаки на финансовую инфраструктуру и на электрические сети, а также с попыток саботажа работы местной системы водоснабжения. Первый эпизод является ключевым. Традиционное финское мышление, основанное в значительной мере на том кризисе, который привел к Зимней войне, предполагает наличие "серого периода", в ходе которого температура конфликта постепенно повышается. В это время должен быть мобилизован резерв, а также проведена подготовка к вражеской атаке. Однако одной из главных черт финнов является глубокое уважение к законам и правилам. Что касается позитивной стороны, то это означает наличие очень большого доверия к властям и крайне низкого уровня коррупции, но есть и оборотная сторона - существующая система крайне негибкая в том случае, если происходит событие, реакция на которое не была предусмотрена ее создателями.

Российская аннексия Крыма болезненным образом продемонстрировала Финляндии крайнюю отсталость системы, которая основана на армейских частях, мобилизуемых для прохождения дополнительной переподготовки, и которая, согласно закону, должны быть объявлена за несколько месяцев. Был проведен целый ряд реформ, затрагивающих как Силы обороны Финляндии, так и юридические рамки, определяющие их функционирование. Результаты этой работы становятся очевидными в фильме "Поле боя".

Первый намек можно считать относительно не очень важным: коротко говорится о том, что местные силы занимаются распространением питьевой воды в тех районах, которые пострадали от саботажа. Местные силы можно сравнить с ополчением, и состоят они из волонтеров-резервистов, согласившихся принять участие в дополнительных учениях в рамках программы по переподготовке и готовых оказать помощь гражданским властям в случае природной или вызванной действиями человека катастрофы.

Они появились еще до Крыма, в первой половине 2000-х годов, однако их значение выросла в последнее время. В военное время они будут охранять стратегические объекты и проводить более простые военные операции. Тот факт, что они сформированы, в основном, из волонтеров на местном уровне, делает их вполне подходящими для выполнения подобного рода операций.

Но может ли Финляндия стать объектом вражеской агрессии? Этот фильм в подобные детали не вдается. На самом деле, в нем даже не говорится о том, кто предпринимает такого рода атаку. Однако современные геополитические тенденции, а также оборудование и организация неназванного противника делают Россию очевидным кандидатом.

Но более полную картину делаются намеки в кадрах самого фильма и в интервью с участием Райтасало. Кризис в Финляндии происходит не изолированно, а на фоне растущей напряженности в Балтийском регионе между Россией и НАТО, которые и выступают в качестве противников. В атмосфере повышенной напряженности "кто-то" нацеливается на Финляндию и использует все более агрессивные меры для того, чтобы заставить эту страну вести себя определенным образом, а если это не происходит, то принимаемые меры ужесточаются.

Финляндия формально не является членом НАТО, однако ее статус как наиболее близкого партнера этого альянса, а также ее глубокие корни в западном демократическом сообществе означают, что большого пространства для выбора сторон у нее нет - или нет желания делать это. Финляндия и Россия имеют активные деловые связи, которые включают в себя туризм (россияне составляют самую большую туристическую группу в Финляндии), а также торговлю. Общее отношение финнов к россиянам, как правило, является довольно нейтральным (хотя культурный шок время от времени имеет место).

Однако финны, если судить по широко разрекламированным итогам проведенного в прошлом году опроса, весьма критично настроены в отношении нынешнего российского руководства и его действий в области внешней политики, которые, по их мнению, вызывают нестабильность как в глобальном масштабе, так и в регионе Балтийского моря. Поэтому понимание расклада на политической арене не представляет собой большую сложность для большинства зрителей этого фильма.

Много уже было написано о роли Финляндии в противостоянии НАТО и России, однако ключевым моментом является то, что территория Финляндии имеет важное значение как маршрут доставки усиления в страны Балтии (особенно в Эстонию), а также как место расположения для вооружений с большим радиусом действия, которые позволяют контролировать морские пути между основной территорией России и Калининградской областью, а также оказывают влияние на Мурманскую область и российский бастион с ядерным оружием на крайнем севере. И, как обычно, следует иметь в виду, что российская атака на Финляндию, в отличие от атаки на члена НАТО Эстонию, не приведет в действие Статью 5 Устава НАТО.

Хотя этот фильм и не вдается в детали, из сделанных намеков вполне можно составить фоновый сценарий. Российская агрессия, направленная против стран Балтии (или Польши), приводит к серьезному международному кризису, в тени которого Россия пытается перетянуть в некотором смысле на свою сторону Финляндию. Это может происходить прямо, за счет предоставления базисных прав, или косвенно, за счет публичного заявления об отказе от выполнения статьи об общей обороне Евросоюза и о запрете самолетам НАТО использовать воздушное пространство Финляндии в случае начала военных действий.

Если Финляндия будет противиться этим требованиям, то возникнет напряженная ситуация, а внимание Кремля будет в большей степени направлено на Финляндию для обеспечения безопасности своего правого фланга в случае масштабной войны. Может быть, вы не интересуетесь войной, но война может интересоваться вами - эта цитата принадлежит Троцкому (не исключено, что это недостоверные данные).

Если предпринимаемые против Финляндии меры будут увеличиваться, то введенные в этой стране после Крыма изменения начнут вступать в силу. Важность этих изменений может показаться не очевидной, и об этом лишь мимоходом упоминается на протяжении всего фильма, однако в условиях реального кризиса они могут стать важным рубежом.

Речь в данном случае идет о проведении быстрой мобилизации некоторых подразделений, а также о повышении лимитов мирного времени относительно максимального количества дней учений по переподготовке для резервистов - эти изменения были введены в 2016 году. Такого рода установленная реакция представляется особенно важной, поскольку сам кризис может развиваться быстро и в неожиданных направлениях.

Дополнительная сложность для Финляндии состоит в том, что политическая система этой страны сильно зависит от парламента. В состав этого законодательного органа, состоящего из 200 мест, входят представители девяти партий, пять из которых имеют по 20 мест или больше. В таком случае для получения даже простого большинства требуется, по крайней мере, согласие трех партий, и в этой связи возникают опасения по поводу дезинформации и политических интересов, которые могут привести к задержкам в обычных процедурах, и поэтому наличие такого рода быстрых каналов следует считать жизненно важным вопросом.

Когда начнется стрельба, измененный характер Сил обороны Финляндии начнет проявляться. Когда авиалайнер с включенной сиреной совершит экстренную посадку в аэропорту Каяни (Kajaani) в центре Финляндии, а вооруженные люди начнут выгружаться из него, тогда вступит в силу главная составляющая реформ Сил обороны Финляндии, проведенных после Крыма.

Подразделения повышенной готовности, известные под финской аббревиатурой VYKS, формируются всеми гарнизонами мирного времени для образования сил быстрого реагирования. Эти объединенные вооруженные формирования состоят как из профессиональных военнослужащих, так и тех призывников, которые добровольно согласились пройти дополнительную службу и которые подготовлены для проведения любых операций - от противодействия "зеленым человечкам" до участия в полномасштабной войне.

Поэтому, если в Финляндии начинается стрельба, то первым делом нужно позвонить в полицию, и в фильме "Поле боя" показано, как местная полиция быстро информирует о случившемся Силы безопасности Финляндии и просит о помощи. Вскоре командир местных сил VYKS берет на себя контроль над всей ситуацией, а вместе с ним приходит не только пехота, но и танки, бронетранспортеры и артиллерия, а также одно из подразделений егерского полка Ути (Utti Jaeger), ведущего подразделения сил специального назначения, бойцы которого доставляются на вертолете.

В то время как ситуация в аэропорте Каяни быстро проясняется в ходе захвата здания терминала, где находились вооруженные люди, обстановка накаляется в других местах. В фильме "Поле боя" показано, как Военно-морские силы устанавливают оборонительные минные поля, что является проверенной и испытанной тактикой в акватории мелководного Балтийского моря, и это до сих пор является ключевой частью военно-морской доктрины Финляндии, направленной на то, чтобы не дать возможности враждебным силам высадиться на финскую землю, а также для того, чтобы лишить возможности вражеским подводным и надводным кораблям перехватывать коммерческие суда. Финляндия зависит от импорта многих товаров, включая энергоносители, продукты питания, медикаменты и некоторое количество высокотехнологичного военного оборудования, и поэтому поддержание открытыми морских торговых маршрутов является необходимостью в условиях продолжительного конфликта.

Следующая представленная в этом фильме угроза возникает далеко от аэропорта Каяни, и происходит это в тот момент, когда вражеская военно-морская механизированная рота начинает атаковать гражданские суда в порту города Ханко, и одновременно с этим расположенный рядом небольшой аэродром подвергается нападению со стороны вражеских десантников. Поскольку Ханко является самой южной точкой основной территории Финляндии, этот полуостров в течение всей истории служил базой для военно-морских сил и береговой артиллерии, которая имеет возможность контролировать западный вход в Финский залив. Поэтому размещение здесь надводных кораблей и современных противокорабельных систем может отрезать такие города как Хельсинки, Таллин и Палдиски, а также Санкт-Петербург и Выборг от выхода в собственно Балтийское море и дальше.

Поскольку на этой стадии Силы обороны Финляндии уже мобилизованы, то не подразделения VYKS будут приветствовать оккупантов, а мобилизованные формирования военного времени, состоящие как из профессионалов, так и из резервистов. Передовые части финской армии в военное время составлены из боевых формирований, что является общим термином для обозначений тех частей, который имеют разнообразные виды вооружений, что позволяет им проводить операции самостоятельно или в составе более крупных оперативных соединений.

В этом фильме показано, как передовая моторизованная боевая группа получает подкрепление за счет бронетанковых и пехотных подразделений, способных оказать сопротивление противнику, наступающему на земле, а одновременно элитные части морской пехоты Военно-морских сил Финляндии, береговые егеря из Ниландской бригады (Nyland brigade) перерезают вражеские пути снабжения и захватывают ключевые острова к югу от этого полуострова.

Одновременно власти пытаются эвакуировать мирное население. Это еще один аспект, который часто остается без внимания при обсуждении вопроса о том, каким будет следующий шаг в условиях войны, однако особенно в условиях такого рода оборонительный войны, планируемой Финляндией (и НАТО), минимизация потерь среди дружественного населения является ключевым вопросом. Для Финляндии, которая успешно эвакуировала значительную часть своего населения из районов боевых действий в ходе Второй мировой войны, масштабная эвакуация все еще считается рабочим вариантом, а эвакуация 600 жителей реально существующей деревни Дегерби (Degerby) была включена в программу военных учений в 2018 году.

Оставшуюся часть фильма можно было бы назвать дополнительным видеороликом, в котором представлены события на основном фронте - атаки и контратаки, концентрация артиллерии, а также действия финских солдат в ходе сражения. В этой части представлен дополнительный материал, который ориентирован на молодого призывника и в котором содержится пища для ума, включая такие вопросы как "Как будет выглядеть моя война?" и "Что я буду чувствовать?".

Этот короткометражный фильм представляет собой мощный воспитательный инструмент для проведения серьезных дискуссий между офицерами и призывниками по поводу многочисленных аспектов военной подготовки. Кроме того, он является важным предупреждением (запланированным или нет) в адрес возможных противников и друзей о том, что Финляндия планирует защищать себя и готова противостоять любому давлению. Стратеги, солдаты и политики в других государствах, скованных режимом самоизоляции, должны найти в своем расписании 20 минут для того, чтобы познакомиться с этими планами Финляндии.

Робин Хэггблум (Robin Haggblom)