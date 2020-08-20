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ЦАМТО

В России оборудован первый полигон международного уровня для экстремального вождения машин РХБ-разведки

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Машина РХМ-4
Рразведывательная химическая машина РХМ-4 . Создана на базе бронетранспортёра БТР-80.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 августа. На границе Костромской и Ярославской областей оборудован первый в России полигон международного уровня для экстремального вождения машин РХБ-разведки РХМ-4 (на базе бронетранспортера БТР-80) и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия.

Статус международного полигон учебного центра Военной академии РХБ защиты приобрел в 2015 году в связи с проведением конкурса "Безопасная среда" и впоследствии ежегодно дооснащался. В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы. Теперь он позволяет готовить подразделения химической разведки по новейшим методикам. На полигоне "Песочное" проходят подготовку и повышают свои навыки курсанты из 28 стран, в том числе из Азии, Африки, Южной Америки.

На маршруте протяженностью в три километра можно отрабатывать комплексные нормативы, предусматривающие выполнение сложнейших элементов химической разведки. Трассы включают в себя как классические препятствия (макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, зона с ограничителями по габаритам), так и протяженные участки со сложным интегрированным комплексом искусственных препятствий для экстремального вождения. На полигоне специалисты РХБ разведки на штатной технике смогут преодолевать водную преграду.

До создания такого полигона под Костромой для выполнения всех нормативов, предусмотренных международным конкурсом, необходимо было задействовать два полигона и одно общевойсковое стрельбище.

Именно российский полигон Песочное, расположенный на границе Костромской и Ярославской областей, стал прообразом первого китайского полигона для экстремального вождения машин радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
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