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ЦАМТО

Венгрия закупит БМП KF41 "Линкс" для СВ страны

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Источник изображения: Фото: esut.de

ЦАМТО, 19 августа. Венгрия стала первым государством-членом НАТО и ЕС, которое выбрало для оснащения своих Сухопутных войск новейшую БМП KF41 "Линкс", разработанную немецкой компанией Rheinmetall.

В Унтерлюсе уполномоченный представитель правительства Венгрии 17 августа подписал с Rheinmetall соглашение о создании на венгерской территории совместного предприятия и организации производства данной боевой машины пехоты. Стоимость проекта превышает 2 млрд. евро.

В совместном заявлении, сделанном министром инноваций и технологий Ласло Палковичем и уполномоченным правительства Венгрии по вопросам национальной оборонной промышленности, развития обороны и координации модернизации вооружений Гашпаром Маротом, указано, что в рамках обязательств перед НАТО Венгрия осуществляет замену тяжелой техники Сухопутных войск. Вслед за танками и артиллерией пришла очередь боевых машин пехоты. "Линкс" была признана лучшим вариантом, который обеспечит потребности СВ на десятилетия вперед. Как было подчеркнуто, подписанное соглашение – это нечто большее, чем просто производство военной техники: партнерство с крупной европейской компанией будет способствовать восстановлению и расширению возможностей венгерской оборонной промышленности.

В 2019 году, вскоре после покупки ОБТ "Леопард-2", министр обороны Тибор Бенко объявил, что Венгрия в рамках своих обязательств перед НАТО планирует сформировать бронетанковую бригаду, для укомплектования которой потребуются не только ОБТ, но и БМП и БТР.

Немецкая компания Rheinmetall Defense разработала семейство гусеничных БМП "Линкс", которое включает KF31 и KF41. Семейство делится на два класса: KF31 в классе 30-38 т и KF41 в классе 40+ т. KF41 может быть оснащена двухместной башней и сконфигурирована для перевозки трех членов экипажа и восьми военнослужащих. KF31 сконфигурирована для перевозки трех членов экипажа и шести военнослужащих.

Длина ББМ KF41 – 7,7 м, ширина – 3,6 м, высота – 3,3 м. Машина оснащена двигателем Liebherr мощностью 850 кВт (1140 л.с.) и трансмиссией Renk, максимальная скорость –70 км/ч. В конфигурации с башней Lance 2.0, вооруженной 35-мм пушкой, и пакетом обеспечения живучести масса KF41 составляет около 44 т.

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Страны
Венгрия
Германия
Продукция
Leopard-2
Компании
Renk
Rheinmetall
Проекты
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