Компания Илона Маска в шестой раз использовала ступень ракеты при запуске на орбиту Земли

SpaceX в очередной раз удалось посадить ступень на плавучую платформу в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Американская SpaceX во вторник побила свой собственный рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов на орбиту Земли. Компании Илона Маска в очередной раз удалось посадить ступень на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Как информировала SpaceX, одна и та же ступень ранее применялась для запусков коммерческих спутников в сентябре 2018 года и в январе 2019 года, а также при выводе на орбиту трех группировок микроспутников Starlink в мае 2019 года, в январе и июне 2020 года.

Предприятие Маска во вторник вывело на орбиту одиннадцатую по счету группировку в составе 58 микроспутников. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:31 мск. Компания подтвердила успешное размещение на двух различных околоземных орбитах всех аппаратов Starlink и еще трех спутников SkySat. Они принадлежат компании Planet Labs с отделениями в Вашингтоне, Сан-Франциско и Берлине, предназначены для круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли и использования визуальной информации в сельском хозяйстве, ликвидации последствий стихийных бедствий, защите природных ресурсов и в обеспечении безопасности.

SkySat выведены на орбиту, которая позволяет спутникам снимать освещаемую Солнцем поверхность Земли всегда с одного и того же ракурса. SpaceX в июне запустила еще несколько спутников компании Planet LabsА. Все аппараты вместе рассредоточены таким образом, чтобы вести наблюдение за любым районом Земли дважды в сутки. Planet Labs утверждает, что за последние шесть лет в космос был запущен 351 ее спутник. На данный момент вокруг Земли обращаются более 100 спутников компании.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.