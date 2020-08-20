Лондон вместе с Киевом будет искать «угрозы» на Черном море

Британский Королевский военно-морской флот проведёт совместные морские учения с ВМС Украины, целью которых является предотвращение «угроз» в Чёрном море.

Об этом по итогам своего визита в Киев сообщил британский военный министрБен Уоллес. Его заявление опубликовано на сайте британского правительства.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», - говорится в сообщении.

Во время встречи в Киеве с украинским коллегой Андреем Тараноми главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком Уоллес заявил, что осенью Британия направит в регион корабли для совместных учений.

По словам британского министра, данная инициатива поможет в развитии оборонного сотрудничества двух стран.

«Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием, всё это защищает их территориальную целостность», - говорится в заявлении.