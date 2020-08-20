Войти
Военно-промышленный курьер

Лондон вместе с Киевом будет искать «угрозы» на Черном море

403
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Британский Королевский военно-морской флот проведёт совместные морские учения с ВМС Украины, целью которых является предотвращение «угроз» в Чёрном море.

Об этом по итогам своего визита в Киев сообщил британский военный министрБен Уоллес. Его заявление опубликовано на сайте британского правительства.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», - говорится в сообщении.

Во время встречи в Киеве с украинским коллегой Андреем Тараноми главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком Уоллес заявил, что осенью Британия направит в регион корабли для совместных учений.

По словам британского министра, данная инициатива поможет в развитии оборонного сотрудничества двух стран.

«Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием, всё это защищает их территориальную целостность», - говорится в заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.11.2019
Дальнобойные аттестаты
23.09.2019
Франко-российское миротворческое взаимодействие
07.05.2018
Черноморский флот следит за учениями НАТО в Черном море, заявил источник
01.04.2014
Слушай заводской гудок
31.03.2014
«Обсерватория» в Печоре
29.04.2011
ОАО "Туполев" приняло участие в Международном авиатранспортном форуме "Ульяновск-2011"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей