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Интерфакс-АВН

Иностранные военразведчики знакомятся с порядком прохождения этапов соревнований под Новосибирском

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Конкурс "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области
Конкурс "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Кряжев

Новосибирск. 19 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Участники международного конкурса "Отличники войсковой разведки", который пройдет в Новосибирской области, приступили к тренировкам на полигоне "Кольцово", сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Инструкторско-методические занятия с разведчиками начались с 17 августа и пройдут по каждому этапу международных соревнований. Помимо этого, команды ежедневно проводят тренировки на полигоне "Кольцово", - говорится в сообщении ЦВО.

Представители судейской коллегии рассказали командам о правилах прохождения первого и второго этапов - "Десантирование и совершение марш-броска", "Конкурс разведчиков специалистов", продемонстрировали порядок и способы преодоления препятствий, а также обратили внимание участников на возможные нарушения, за которые команда может получить штрафные баллы, и напомнили о соблюдении требований безопасности.

Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление "Тропы разведчика", форсирования водной преграды, вождения боевых машин, совершения марш-броска, выполнения стрельбы. Все мероприятия соревнования будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

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