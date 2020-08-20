Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме

Российские военные совместно с армией Сирии разминировали и ликвидировали укрытия боевиков в поселке Тахмас на севере сирийской провинции Хама, сообщил начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Рошкин.

«В данном населенном пункте вследствие комплекса мероприятий, выполненного Вооруженными силами России во взаимодействии с Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики, была произведена зачистка местности, были уничтожены пещеры, схроны, где прятались бандгруппы, бандформирования», — приводит его слова 19 августа «РИА Новости».

Таким образом, были созданы благоприятные условия для возвращения жителей в места их прежнего проживания, отметил Рошкин. Кроме того, российские военные доставили в поселок продукты для недавно вернувшихся граждан.

14 августа российские военные раздали более 250 продуктовых наборов жителям недавно освобожденного от боевиков населенного пункта Хуам в провинции Алеппо.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ