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Деловая газета "Взгляд"

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии.
Источник изображения: © Cpl. Carlos Lopez

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщают информационные агентства.

Несколько реактивных снарядов разорвалось на территории базы, которая расположена в районе нефтяного месторождения Коноко, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Военные США совместно с арабо-курдскими формированиями взяли под контроль районы в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии, передает РИА "Новости".

Напомним, SANA сообщало, что ВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийской армии, расположенному в одной из деревень Сирии провинции Хасеке. США опровергли сообщения о нанесении авиаудара по блокпосту в Сирии.


Антон Антонов

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Страны
Сирия
США
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