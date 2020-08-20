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Российская газета

Военнослужащие ТОФ спасли "аварийную" субмарину

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Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото
Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Alex omen

Тактико-специальное учение дежурных сил аварийно-спасательного отряда Войск и сил на Северо-востоке России провели в Авачинском заливе, у побережья Камчатки. Участники тренировки отрабатывали действия при спасении подводной лодки.

По легенде субмарина попала в аварию и лежала на грунте. Спасательная команда должна была помочь ее экипажу. Эту задачу выполнило спасательное судно "Георгий Козьмин", на борту которого находился глубоководный спасательный аппарат.

"В районе проведения учения глубоководный аппарат "АС-30" был спущен с судна-носителя на воду и погрузился в заданной точке. Экипаж аппарата осуществил поиск макета комингс-площадки "аварийной" субмарины, размещенный на глубине порядка 50 метров, обследовал его и закрепился на стенд-макете", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Системы жизнеобеспечения экипажа подлодки подключили к разъемам на корпусе. После этого людей вывели. Завершилась операция отстыковкой аппарата и всплытием.


Дина Непомнящая

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Страны
Россия
Проекты
1855 Приз
Военные учения
ТОФ
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