Войти
ТАСС

В Дагестане морпехи при поддержке Каспийской флотилии захватили плацдарм "противника"

478
0
+1
Военнослужащие морской пехоты РФ во время воздушно-десантных учений
Военнослужащие морской пехоты РФ во время воздушно-десантных учений.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В тренировке задействовали около 500 военнослужащих морской пехоты, 10 кораблей, катеров и судов и более 30 единиц автомобильной и специальной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты Южного военного округа (ЮВО) при поддержке кораблей Каспийской флотилии уничтожили условного противника и удержали плацдарм на учениях в Дагестане. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"В Республике Дагестан с подразделениями морской пехоты, кораблями и катерами Каспийской флотилии Южного военного округа проводится тренировка по высадке морского десанта на необорудованное побережье. Всего привлечено около 500 военнослужащих морской пехоты, задействовано 10 кораблей, катеров и судов и более 30 единиц автомобильной и специальной техники Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, военнослужащие десантно-штурмовых рот морской пехоты высадились на побережье из вертолетов Ми-8 в полном боевом снаряжении и захватили опорный пункт высадки, обеспечив возможность для тактического маневра главных сил морского десанта.

Затем в составе батальонов морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника и удержали плацдарм. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы имитационные средства, дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда "Ширас". Корабельные силы выполнили артиллерийскую поддержку наступающих войск и высадку главных сил морского тактического десанта, пояснили в ЮВО.

Уточняется, что такая тренировка проводится для подготовки личного состава батальонов морской пехоты и корабельных сил Каспийской флотилии к участию в стратегических учениях "Кавказ-2020".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
30.07.2020
На подступах к «Кавказу»
30.07.2019
В России широко и торжественно отметили День военно-морского флота
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
17.08.2018
Ротные учения проводятся на 20 полигонах ЮВО с привлечением 6 тыс. военных
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
30.04.2015
«Все ждут, что сделает Шойгу: по голове погладит или начнет головы снимать?»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей