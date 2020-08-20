Войти
ИноСМИ

Синьхуа (Китай): в развитии российского гиперзвукового оружия вновь произошел переломный момент

630
0
0
Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Россия усиленно разрабатывает гиперзвуковое оружие, и это легко объяснить. Основной фактор – «атакующие способности» США, которым Россия может противопоставить свою ракету «Циркон». Она настолько быстрая, что Америка и ее союзники просто не успеют ее перехватить, пишет «Синьхуа».

Недавно, согласно сообщениям российских СМИ, успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фрегат "Адмирал Горшков" провел испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые в полной мере подтвердили уникальные тактико-технические характеристики ракеты по дальности, точности удара и скорости полета. Во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие несколько лет российский флот будет оснащен передовыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"В мире военного искусстве нельзя обойтись без мыслей о скорости". Скорость - это самый важный фактор, открывающий дверь к победе в современной войне. Длина корпуса гиперзвуковой ракеты "Циркон" составляет от 8 до 11 метров, вес боевой части - от 300 до 400 кг, скорость полета достигает 9 Махов, дальность полета может превышать тысячу километров, а максимальная высота полета составляет более 30 км. Скорость полета в 9 Махов уже ставит ракету в один ряд с ведущим гиперзвуковым оружием в мире.

Ракета "Циркон" обладает большой мощностью и умеет маневрировать при приближении к цели, тем самым более эффективно уклоняясь от систем ПРО. Кроме того, она обладает мощными стелс-характеристиками, так как плазменный стелс-щит с внешней стороны корпуса может поглощать радиолокационные волны. Сверхбыстрая скорость полета в сочетании с мощной способностью к преодолению системы противовоздушной обороны и малозаметностью дает "Циркону" надежду на то, чтобы стать "козырем" России в вооружении.

Россия приступила к разработке гиперзвуковых ракет "Циркон" еще в 2011 году. В ней используется универсальная российская установка вертикального пуска 3С-14, что значительно экономит время и затраты на установку и обслуживание. Два тяжелых атомных крейсера, на которых будут размещены ракеты "Циркон", в настоящее время находятся на профилактическом ремонте и модернизации. Ожидается, что один из них будет модернизирован в 2021 или 2022 году. В то же время Россия активно разрабатывает облегченные ракеты "Циркон" для запуска с летающих платформ.

Основная военная цель ракеты "Циркон" - уничтожение авианосных ударных групп. Ракета обладает высокой скоростью полета, ее дальность относительно небольшая, поэтому среднее время обнаружения и перехвата ракеты противником может составлять менее пяти минут. Существующие системы морского базирования США и их союзников не могут отреагировать в столь короткие сроки. Даже если ракета "Циркон" будет перехвачена и уничтожена, осколки ракеты окажутся достаточно близко к кораблю, чтобы нанести огромный ущерб.

Ракеты "Циркон" также могут поражать наземные цели, такие как центры командоуправления и установки ПРО. Подводная лодка-носитель "Циркона" при приближении к берегу может поражать цели в сотнях километров от берега. Многие важные объекты Соединенных Штатов находятся в пределах этого диапазона. Высокоскоростные ракеты "Циркон" могут даже наносить удары по подземным военным объектам.

Стремление России к быстрой разработке гиперзвукового оружия имеет множество мотивов. Важным движущим фактором является развитие глобальной системы противоракетной обороны США. Мощная противоракетная обороноспособность значительно снижает угрозу баллистических ракет для континентальной части Соединенных Штатов и их союзников. В то же время, атакующие способности США с каждым днем усиливаются, и вместе с обеспечением собственной безопасности Америка подрывает безопасность других стран мира. После выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году Россия посвятила всю себя разработке передовых систем гиперзвукового оружия, надеясь получить асимметричные преимущества, став лидером в передовой области и превзойдя глобальную систему противоракетной обороны Соединенных Штатов. Стремительное развитие гиперзвукового оружия в России заставило Америку потратить еще больше сил и средств на модернизацию системы противоракетной обороны и развитие смежных передовых областей вооружения, связанных с гиперзвуковыми технологиями, чтобы заполучить в свои руки стратегическую инициативу.

В настоящее время по разработке гиперзвукового оружия и соответствующим технологиям Россия занимает лидирующие позиции в мире. После первого этапа развертывания гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Авангард" ракета "Циркон" также в ближайшем времени будет принята на вооружение, и боеспособность российской армии выйдет на новый уровень. В скором времени - в феврале 2021 года - истекает срок единственного действующего договора о контроле над вооружениями между США и Россией - СНВ-3. По мере приближения этой даты вопрос о том, наложат ли Соединенные Штаты и Россия четкие ограничения на разработку гиперзвукового оружия, станет новым ключевым моментом этой политической игры, а гонка вооружений между двумя сторонами столкнется с новой неопределенностью.


Ляо Лунвэнь (廖龙文), Чэнь Цзюньянь (陈军燕)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Кинжал БР
УКСК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
СНВ-3
Похожие новости
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
26.03.2020
Планы поменялись: Россия ускоряет испытания "Циркона"
25.03.2020
Чжунго цзюньван (Китай): российское гиперзвуковое оружие станет «убийцей» американских авианосных групп
13.02.2020
Почему США возлюбили СНВ-3
22.10.2019
Путин рассказал о создании "абсолютно эксклюзивного" оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО для него не помеха (Sohu, Китай)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей