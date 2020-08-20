Синьхуа (Китай): в развитии российского гиперзвукового оружия вновь произошел переломный момент

Россия усиленно разрабатывает гиперзвуковое оружие, и это легко объяснить. Основной фактор – «атакующие способности» США, которым Россия может противопоставить свою ракету «Циркон». Она настолько быстрая, что Америка и ее союзники просто не успеют ее перехватить, пишет «Синьхуа».

Недавно, согласно сообщениям российских СМИ, успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фрегат "Адмирал Горшков" провел испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые в полной мере подтвердили уникальные тактико-технические характеристики ракеты по дальности, точности удара и скорости полета. Во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие несколько лет российский флот будет оснащен передовыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"В мире военного искусстве нельзя обойтись без мыслей о скорости". Скорость - это самый важный фактор, открывающий дверь к победе в современной войне. Длина корпуса гиперзвуковой ракеты "Циркон" составляет от 8 до 11 метров, вес боевой части - от 300 до 400 кг, скорость полета достигает 9 Махов, дальность полета может превышать тысячу километров, а максимальная высота полета составляет более 30 км. Скорость полета в 9 Махов уже ставит ракету в один ряд с ведущим гиперзвуковым оружием в мире.

Ракета "Циркон" обладает большой мощностью и умеет маневрировать при приближении к цели, тем самым более эффективно уклоняясь от систем ПРО. Кроме того, она обладает мощными стелс-характеристиками, так как плазменный стелс-щит с внешней стороны корпуса может поглощать радиолокационные волны. Сверхбыстрая скорость полета в сочетании с мощной способностью к преодолению системы противовоздушной обороны и малозаметностью дает "Циркону" надежду на то, чтобы стать "козырем" России в вооружении.

Россия приступила к разработке гиперзвуковых ракет "Циркон" еще в 2011 году. В ней используется универсальная российская установка вертикального пуска 3С-14, что значительно экономит время и затраты на установку и обслуживание. Два тяжелых атомных крейсера, на которых будут размещены ракеты "Циркон", в настоящее время находятся на профилактическом ремонте и модернизации. Ожидается, что один из них будет модернизирован в 2021 или 2022 году. В то же время Россия активно разрабатывает облегченные ракеты "Циркон" для запуска с летающих платформ.

Основная военная цель ракеты "Циркон" - уничтожение авианосных ударных групп. Ракета обладает высокой скоростью полета, ее дальность относительно небольшая, поэтому среднее время обнаружения и перехвата ракеты противником может составлять менее пяти минут. Существующие системы морского базирования США и их союзников не могут отреагировать в столь короткие сроки. Даже если ракета "Циркон" будет перехвачена и уничтожена, осколки ракеты окажутся достаточно близко к кораблю, чтобы нанести огромный ущерб.

Ракеты "Циркон" также могут поражать наземные цели, такие как центры командоуправления и установки ПРО. Подводная лодка-носитель "Циркона" при приближении к берегу может поражать цели в сотнях километров от берега. Многие важные объекты Соединенных Штатов находятся в пределах этого диапазона. Высокоскоростные ракеты "Циркон" могут даже наносить удары по подземным военным объектам.

Стремление России к быстрой разработке гиперзвукового оружия имеет множество мотивов. Важным движущим фактором является развитие глобальной системы противоракетной обороны США. Мощная противоракетная обороноспособность значительно снижает угрозу баллистических ракет для континентальной части Соединенных Штатов и их союзников. В то же время, атакующие способности США с каждым днем усиливаются, и вместе с обеспечением собственной безопасности Америка подрывает безопасность других стран мира. После выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году Россия посвятила всю себя разработке передовых систем гиперзвукового оружия, надеясь получить асимметричные преимущества, став лидером в передовой области и превзойдя глобальную систему противоракетной обороны Соединенных Штатов. Стремительное развитие гиперзвукового оружия в России заставило Америку потратить еще больше сил и средств на модернизацию системы противоракетной обороны и развитие смежных передовых областей вооружения, связанных с гиперзвуковыми технологиями, чтобы заполучить в свои руки стратегическую инициативу.

В настоящее время по разработке гиперзвукового оружия и соответствующим технологиям Россия занимает лидирующие позиции в мире. После первого этапа развертывания гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Авангард" ракета "Циркон" также в ближайшем времени будет принята на вооружение, и боеспособность российской армии выйдет на новый уровень. В скором времени - в феврале 2021 года - истекает срок единственного действующего договора о контроле над вооружениями между США и Россией - СНВ-3. По мере приближения этой даты вопрос о том, наложат ли Соединенные Штаты и Россия четкие ограничения на разработку гиперзвукового оружия, станет новым ключевым моментом этой политической игры, а гонка вооружений между двумя сторонами столкнется с новой неопределенностью.

Ляо Лунвэнь (廖龙文), Чэнь Цзюньянь (陈军燕)