Войти
ТАСС

Все соединения РВСН переоснастят на комплексы "Авангард", "Сармат" и "Ярс"

450
0
+1
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что до конца 2020 года доля современных ракетных комплексов в РВСН увеличится с нынешних 76% до 81%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Все соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в перспективе будут переоснащены на ракетные комплексы "Авангард", "Сармат" и "Ярс". Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

По словам генерала, до конца года доля современных ракетных комплексов в РВСН будет увеличена с нынешних 76% до 81%.

В соответствии с планами модернизации Ракетных войск стратегического назначения сегодня активно ведется работа по переоснащению группировки комплексами "Ярс", идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат". Кроме того, в рамках выполненных опытно-конструкторских работ завершена разработка ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" с боевым оснащением, способным преодолевать не только существующие, но и перспективные системы ПРО, созданы новые агрегаты технического обеспечения деятельности войск, постоянно совершенствуются системы боевого и тылового обеспечения.

Помимо этого полностью завершено оснащение полков в Козельской ракетной дивизии новой автоматизированной системой охраны с роботизированными (дистанционно управляемыми) стрельбовыми комплексами и техническими средствами охраны нового поколения и продолжаются работы по ее внедрению в Ясненской ракетной дивизии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Проекты
2020-й год
Робот
Похожие новости
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
30.07.2018
Новая триада. Чем вооружат ядерные силы России в ближайшие годы
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей