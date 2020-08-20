Все соединения РВСН переоснастят на комплексы "Авангард", "Сармат" и "Ярс"

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что до конца 2020 года доля современных ракетных комплексов в РВСН увеличится с нынешних 76% до 81%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Все соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в перспективе будут переоснащены на ракетные комплексы "Авангард", "Сармат" и "Ярс". Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

По словам генерала, до конца года доля современных ракетных комплексов в РВСН будет увеличена с нынешних 76% до 81%.

В соответствии с планами модернизации Ракетных войск стратегического назначения сегодня активно ведется работа по переоснащению группировки комплексами "Ярс", идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат". Кроме того, в рамках выполненных опытно-конструкторских работ завершена разработка ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" с боевым оснащением, способным преодолевать не только существующие, но и перспективные системы ПРО, созданы новые агрегаты технического обеспечения деятельности войск, постоянно совершенствуются системы боевого и тылового обеспечения.

Помимо этого полностью завершено оснащение полков в Козельской ракетной дивизии новой автоматизированной системой охраны с роботизированными (дистанционно управляемыми) стрельбовыми комплексами и техническими средствами охраны нового поколения и продолжаются работы по ее внедрению в Ясненской ракетной дивизии.