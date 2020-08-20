Войти
ТАСС

В России разработали систему прогнозирования маршрутов движения дронов противника

522
0
+2
Владимир Ляпоров
Владимир Ляпоров.
Источник изображения: Пресс-служба МО РФ

Начальник Военной академии Воздушно-космической обороны Владимир Ляпоров сообщил, что разработать систему позволил сирийский опыт

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) на основе опыта, полученного силами ПВО в Сирии, разработала систему, прогнозирующую наиболее вероятные маршруты движения беспилотников противника. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Наша разработка позволяет существенно снизить эффективность применения БПЛА противником за счет определения наиболее вероятных маршрутов их движения к объектам удара и построения соответствующей группировки средств ПВО на этих маршрутах", - сообщил Ляпоров.

Разработка, которую академия представит на форуме "Армия-2020", называется "Ителлектуальная система определения областей маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов".

По словам генерала, разработать систему позволил сирийский опыт. "Актуальность <...> экспоната, представляемого нами, состоит в том, что, как показывает анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет, беспилотные летательные аппараты стали важными и опасными средствами воздушного нападения. Особенно это наглядно показало их применение против группировки ПВО в Сирийской Арабской Республике", - пояснил Ляпоров.

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери осуществляет подготовку специалистов сил противовоздушной и противоракетной обороны для Вооруженных сил России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
29.04.2020
Где забуксовала «Армата»
21.04.2020
Армия России получила первый дальний беспилотник
21.11.2018
Какие вертолеты и комплексы ПВО могут получить десантные войска
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
23.01.2018
Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества
22.01.2018
Россия готова делиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей