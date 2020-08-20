Пограничное поколение: первые Су-57 отправят в Западный военный округ

Одни из первых серийных стелс-истребителей Су-57 будут направлены на усиление Западного военного округа, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Именно на этом направлении Россия граничит со странами, уже обладающими самыми современными американскими истребителями. Отечественные ВКС получат «невидимку» в начале следующего года. Решение о размещении в регионе новейших российских самолетов стало ответным жестом на усиление воздушной группировки НАТО, считают эксперты.

Одни из первых серийных стелс-истребителей Су-57 будут направлены на усиление Западного военного округа, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Именно на этом направлении Россия граничит со странами, уже обладающими самыми современными американскими истребителями. Отечественные ВКС получат «невидимку» в начале следующего года. Решение о размещении в регионе новейших российских самолетов стало ответным жестом на усиление воздушной группировки НАТО, считают эксперты.

Оно вам НАТО?

Одной из первых новую технику получит 6-я армия ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), уточнили собеседники «Известий» в министерстве. Поставка серийных истребителей пятого поколения в соединение, защищающее воздушное пространство центра и северо-запада нашей страны, запланировано на ближайшие годы.

В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается важнейшим для военной безопасности страны, поэтому для нейтрализации возникающих угроз будет реализован «комплекс мер». Среди них было названо совершенствование боевого состава ЗВО и оснащение его передовой техникой. До конца года долю новых и модернизированных вооружений в округе планируется довести до 63%.

В начале июня начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской отмечал, что Минобороны фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, а также рост числа мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность.

В субботу 15 августа Вашингтон и Варшава подписали соглашение о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу. Пока объявлено о перемещении дополнительной тысячи военных и развертывании воссозданного недавно штаба 5-го армейского корпуса США. Также сообщалось, что при необходимости численность солдат в стране можно быстро нарастить с нынешних 5,5 до 20 тыс.

Размещение Су-57 у северо-западных границ России — адекватный ответ на действия НАТО, полагает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Это радикально нарастит возможности авиации ЗВО и сделает возможным быстрое уничтожение самолетов противника в регионе, — сказал он «Известиям». — В НАТО это прекрасно понимают. Создание мощной авиационной группировки блока возле северо-западных рубежей России было военно-политической авантюрой. Создание ответной группировки авиации, которая имеет на порядок большие ударные возможности — вполне логичный шаг нашего руководства.

Размещением своих самолетов в регионе НАТО сделало определенный жест, добавил эксперт.

— Но когда там появятся такие истребители, как Су-57, мы увидим эмоциональную реакцию. В сочетании с мощными сухопутными силами, особенно в Калининградской области, российская авиационная группировка превратит военный потенциал НАТО в регионе в ничто, — уверен он.

Воздушные соперники

6-я армия ВВС и ПВО, штаб которой расположен в Санкт-Петербурге, прикрывает воздушное пространство над центральной Россией. Но главным ее направлением является северо-запад, где наша страна граничит с государствами, получающими новейшие американские истребители пятого поколения F-35.

Первые 16 из 52 заказанных F-35A уже переданы ВВС Норвегии. Законтрактовала 32 единицы и Польша. Почти три десятка таких истребителей намерена приобрести Дания.

Страны Балтии не имеют собственной истребительной авиации и планов по ее созданию. Но на их территории с 2004 года постоянно дежурит воздушный патруль НАТО. Свои самолеты для охраны их воздушного пространства страны-члены блока присылают по очереди на ротационной основе. С 2014 года контингент был увеличен до 12 истребителей современных типов и рассредоточен по двум аэродромам.

Летом 2019 года США отработали на учениях быстрое наращивание численности своей авиации в Прибалтике. В ходе операции «Быстрая ковка» (Rapid Forge) с американской авиабазы в Германии F-35 и модернизированные F-15E перебросили на авиабазы Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Самолеты с территории прибалтийских государств регулярно поднимаются в воздух для идентификации и сопровождения российской военной авиации, следующей над Балтийским морем в Калининградскую область и обратно.

Подготовка к серии

Сейчас производители исполняют контракты на поставку в общей сложности 76 Су-57 для российского Министерства обороны. Передать первый серийный самолет ВКС должны были еще в конце прошлого года. Но из-за потери его в аварии 24 декабря планы пришлось серьезно скорректировать. Постройку следующего истребителя должны завершить до конца текущего года.

Государственные испытания предсерийной партии российских «невидимок» планируется завершить в этом году. В их ходе истребители Су-57 уже дважды побывали в Сирии. Там они наносили удары по целям боевиков с применением новых корректируемых ракет и бомб, специально разработанных для этих самолетов. По словам военных, все запланированные задачи были успешно выполнены.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) выделил отдельный цех для организации линии по сборке серийных истребителей пятого поколения. По словам гендиректора ПАО «Компания «Сухой» Ильи Тарасенко, ее создание будет завершено до конца текущего года.

Выйти на плановый темп производства Су-57 планируется с 2024 года. Как ранее писали «Известия», к этому времени в рамках опытно-конструкторской работы «Мегаполис» будет разработана его усовершенствованная версия «второго этапа». Ее отличительной особенностью станут двигатели нового поколения «изделие 30», сверхманевренность, улучшенная авионика и расширенный набор высокоточного оружия.