Подрыв автоколонны: в Сирии погиб российский генерал

Генерал-майор Вооруженных сил России погиб в Сирии

Старший военный советник, генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб при взрыве самодельного взрывного устройства на обочине одного из участков дороги на северо-востоке Сирии около города Дейр-эз-Зор. Также ранения получили двое военнослужащих, они остались живы. Военный представлен к государственной награде посмертно. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, сообщило Минобороны РФ.

На северо-востоке Сирии около города Дейр-эз-Зор погиб старший военный советник, генерал-майор Вооруженных сил РФ, приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Трагедия произошла при возвращении российской военной автоколонны с гуманитарной акции - на обочине одного из участков дороги сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Также ранения получили двое военнослужащих, они остались живы. После взрыва генерал был экстренно эвакуирован в близлежащий госпиталь, но врачам не удалось его спасти.

Военный представлен к государственной награде посмертно. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, сообщило Минобороны РФ.

Днем ранее вертолеты вооруженных сил США обстреляли пост ВС Сирии в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирала Александра Щербицкого.

«Вертолеты ВС США подвергли обстрелу пост вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Тель-Дахаб провинции Хасеке», - сказал Щербицкий.

Он указал, что в результате обстрела погиб один, и получили ранения еще двое сирийских военных.

В середине прошлого месяца Россия нанесла авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводило издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей.

Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.

Утром 14 июля российские и турецкие военные в Сирии были ранены взрывом бомбы на пути движения патруля. Взрыв произошел между броневиком Вооруженных сил РФ и турецкой бронемашиной.

Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Их эвакуировали на авиабазу Хмеймим.

Турки также получили ранения, однако о степени тяжести травм их солдат не сообщалось. По данным российской стороны, самодельное взрывное устройство на пути следования бронемашин заложили боевики.

В тот же день сирийские военные задержали трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура». Их доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры.

Задержанные входили в состав вооруженной группы, подорвавшейся на минном поле. В результате инцидента погибли несколько радикалов.

В феврале нынешнего года американские военные открыли огонь по мирному населению в сирийской провинции Хасеке, в результате чего погиб подросток и еще один гражданский ранен.

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, конфликт между силовиками США и мирными жителями произошел на одном из блокпостов возле города Камышлы.

Инцидент случился после того, как отклонившуюся от маршрута американскую колонну остановило подразделение сирийских правительственных войск. В ходе столкновения погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, еще один местный житель получил ранения.

Развитие конфликта удалось остановить только благодаря российским военным, прибывшим на место происшествия, заявил Боренков. Кроме того, российские военнослужащие обеспечили «выход американской колонны в направлении пункта базирования».

Западные представители также прокомментировали столкновение, заявив, что солдаты США действовали в рамках самообороны.

Ранее СМИ сообщали, что 1 февраля в районе сирийского Алеппо погибли четыре сотрудника ЦСН ФСБ. В частности, указывалось, что были убиты офицеры пятой группы первого отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов, а также сотрудники Управления «К» ФСБ майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов.

Российских силовиков схватили боевики и расстреляли. Произошло это после того, как российская машина подорвалась на фугасе. Примерно в это же время из-за обстрела со стороны боевиков пострадали операторы двух иранских телеканалов, инцидент произошел в окрестностях Алеппо.

Чуть ранее СМИ писали, что две группы бойцов Сил специальных операций ВС РФ проводили разведку недалеко от позиций сирийских войск. В какой-то момент одна группа подорвалась на осколочной заградительной мине, вторая группа пришла к ним на помощь и тоже попала на еще одну мину.

В итоге три человека погибли - старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык, еще двое получили ранения. Известно, что Никонову было 27 лет. Он уроженец Волгодонска Ростовской области. Служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей.

Рафаэль Фахрутдинов