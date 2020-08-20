США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

Комитет сената США по разведке полагает, что предприниматель Олег Дерипаска по поручению российских властей якобы продвигал интересы Москвы в странах, где у него были экономические интересы, в том числе на Украине, говорится в отчете по итогам проведенного законодателями расследования.

"Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния", – передает РИА "Новости" текс документа. При этом конкретные доказательства этого факта в докладе не приводятся.

В документе утверждается, что Дерипаска с помощью экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта якобы проводил многомилионную кампанию в целом ряде стран, а их сотрудничество началось с работы на Украине.

"Пророссийские украинские олигархи с глубокими экономическими связями с Россией тоже платили Манафорту десятки миллионов долларов и сформировали прочные связи с Манафортом независимо от Дерипаски", – говорится в документе.

При этом, несмотря на то, что в документе упоминаются "олигархи", конкретно указано только имя Рената Ахметова.

В начале августа Минфин США предоставил американскому суду секретные документы по делу Дерипаски.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая "Группу ГАЗ". Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

Дерипаска подал иск в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций.

В апереле 2019 года он заявил, что введенные против него американские санкции основаны на "грязной лжи", а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.

Ксения Панькова