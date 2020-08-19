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СМИ: Греческая подлодка перерезала кабели турецкого исследовательского судна

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Корабль ВМС Греции в Эгейском море
Корабль ВМС Греции в Эгейском море.
Источник изображения: © AP Photo / Lefteris Pitarakis

13 августа греческий фрегат «Лимнос» вступил в противостояние с турецким военным кораблем «Kemal Reis», который нес охранение близ исследовательского судна Oruc Reis – оно проводило научные изыскания в исключительной экономической зоне Греции около острова Кастелоризо.

Во время маневров надводных кораблей греческая подлодка незаметно подплыла под Oruc Reis и перерезала его провода и кабели (вероятно, речь идет о спецназе, который действовал с борта субмарины – прим. ред.). Турецкому кораблю пришлось остановить исследовательские работы и взять курс на Анталью. Об этом сообщают греческое СМИ Pentapostagma.

Ранее Афины предупреждали Анкару об угрозе вмешательства в подобную деятельность турецких судов, прибегнув к порче оборудования. Видимо, теперь греки решили перейти от слов к действиям.

В пятницу 14 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил об атаке греческих ВМС на исследовательское судно Oruc Reis, предупредив, что в будущем в таких случаях Греция получит быстрый и незамедлительный адекватный ответ. Ранее такое же предупреждение озвучил и глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу – он отметил, что Греция не должна идти на противостояние с Oruc Reis в восточной части Средиземного моря. Глава турецкого МИДа также призвал ЕС к поддержке здравого смысла и дипломатических норм.

15 августа в территориальные воды Греции вошла турецкая субмарина, приблизившись к мысу Сунион в 70 км от греческой столицы. В ответ на это подлодку начали преследовать греческие вертолеты, которые наблюдали за ней в течение трех часов. По данным ArmyVoice, военные Греции заметили еще пару турецких подводных лодок – одну из них западнее Родоса, вторую – в районе острова Карпатос.

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