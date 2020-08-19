США руками Польши и стран Балтии готовится взорвать Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у ворот Беларуси, идет наращивание военной мощи у западных границ страны. Ранее Глава страны выразил обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше, Латвии и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

Представители Североатлантического блока моментально выдали свой ответ, что, мол, присутствие войск Альянса в Восточной Европе строго оборонительно, не представляет угрозы и продиктовано целью предотвращения конфликтов и сохранения мира. Официальный представитель блока Оана Лунгеску заявила, что Альянс не наращивает свои силы в Восточной Европе. Тем не менее, организация внимательно следит за разворачивающейся в стране ситуацией.

Можно сказать, что не просто следит, а очень даже внимательно отслеживает и пытается влиять. Так, на фоне протестов, которые происходят в Беларуси при активной поддержке Польши и стран Балтии, особенно Литвы, что они собственно уже и не скрывают, у границ республики проходит наращивание воинских контингентов и несколько учений вооруженных сил стран-членов блока. По отдельности данные маневры не отличаются большими масштабами и, казалось бы, не представляют особого интереса, однако, если взглянуть на ситуацию в целом, то получается совсем другая картинка.

Итак, в Минске и других городах уже несколько дней происходят акции протеста. Требование митингующих – пересмотр результатов выборов в президенты. Кроме столицы, очень много протестов в западной части Беларуси, особенно Бресте и Гродно, где проживают этнические поляки и литовцы. Волнения дошли до того, что люди отказываются выходить на работу, бастуют целые предприятия! Естественно, это вызывает негативную реакцию властей, которые всеми силами пытаются решить данный вопрос. Вот тут то и проявляется повод Запада, который можно будет использовать в своих целях – притесняют поляков, латышей, литовцев, которые проживают в Беларуси, а значит надо быть готовыми им помочь. А для этого созданы все условия.

Так, 15 августа был подписан договор о военном сотрудничестве между Вашингтоном и Варшавой, усиливающем американское военное присутствие в республике. Он предусматривает, в частности, увеличение численности американского военного контингента на тысячу служащих, а также перебазирование в республику командования 5-го корпуса сухопутных войск США.

Кроме того, совпадение или нет, но в этот же период началась активная фаза много раз переносимого из-за эпидемии коронавируса и вроде бы уже завершившегося учения «Defender Europe — 2020», которое разбито на несколько мелких мероприятий боевой подготовки, объединенных единым оперативным замыслом

Итак, речь идет сразу о трех учениях, проводимых Альянсом в Польше и Латвии.

Учения сил НАТО в Польше. Источник: belvpo.com

11 августа на полигоне в Дравско-Поморске стартовали совместные польско-американские маневры Emergency Deployment Readiness Exercise под руководством командования сухопутных сил США в Европе. На нем осуществляется отработка наступательных действий батальонно-тактической группы из состава 1-й бронекавалерийской дивизии США.

Учения сил НАТО в Польше. Источник: belvpo.com

В Латвию, на полигон Адажи прибыл контингент британских военнослужащих из состава многонационального батальона НАТО из состава эстонской боевой бригадной группы НАТО, чтобы присоединиться к тренировкам своих коллег, под руководством Канады.

Военнослужащие ВС Канады. Источник: belvpo.com

Параллельно в Польше начались учения 15-го инженерного батальона 18-й бригады военной полиции армии США. В ходе которого начато капитальное строительство базы для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов. Впоследствии она перейдет в собственность американского контингента, который дополнительно будет размещен в стране.

Учения 15-го инженерного батальона 18-й бригады военной полиции армии США в Польше. В ходе которого начато капитальное строительство базы для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов. Источник: belvpo.com

Учения 15-го инженерного батальона 18-й бригады военной полиции армии США в Польше. В ходе которого начато капитальное строительство базы для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов. Источник: belvpo.com

Эту информацию легко можно проверить в Твиттере и на официальных аккаунтах подразделений НАТО.

Данные слова подтверждает и руководство Латвии. Так, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что они готовы к любому развитию событий и едины во взглядах с США и европейскими партнерами. В понедельник 17 августа латвийское правительство на внеочередном заседании, с его слов, рассмотрит вариант развития событий, когда начнутся притеснения национальных меньшинств.

Кришьянис Кариньш. Источник: belvpo.com

Таким образом, резко возросшая за последние дни интенсивность боевой подготовки Североатлантического альянса в Восточной Европе может в любой момент, по «просьбе угнетаемых национальных меньшинств» привести к открытому силовому давлению на Минск. Это неприкрытая угроза другому государству и реагировать на нее надо адекватно и оперативно, что и делают в Минске.

Международная информационная кампания, направленная против официального властей в Беларуси, в совокупности с танковыми маневрами в Польше и Латвии, с высокой долей вероятности, являются составляющими единого плана по организации «белорусского майдана».

Неужели отдельным «горячим» военачальникам НАТО не хватило мыслей и они занялись плагиатом. Развитие событий очень напоминает сценарий учения «Запад – 2017», когда противостоящие стороны находились на территории Беларуси. Именно тогда белорусские Вооруженные Силы при помощи российских коллег отстаивали территориальную целостность государства. Вспомните «Вейшнорию», которая располагалась в западной части Беларуси. Ситуация по «сценарию» обостряется из-за стремления дестабилизировать Беларусь извне, созданию этими силами экономическиого коллапса в стране, что может привести к гуманитарной катастрофе, а также к ухудшению отношений между Беларусью и Россией.

По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.

Резкая активизация мероприятий оперативной и боевой подготовки Альянса и США в Польше и Прибалтике, несмотря на эпидемию коронавируса, на фоне беспорядков в Беларуси может указывать на приготовления НАТО к силовому варианту решения сложившейся ситуации на территории Беларуси.

Так в чем же не прав официальный Минск?

Владимир Вуячич