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Известия.ru

Военный источник в Мали подтвердил задержание президента и премьера страны

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Ludovic Marin

Военный источник в Мали подтвердил, что военные в ходе переворота задержали президента страны Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает «РИА Новости».

По данным источника, военный переворот произошел успешно и армейская колонна возвращается на базу Кати около столицы Бамако, где начался мятеж.

По данным высокопоставленного источника из российского МИД, Москва следит за происходящим в Мали.

«Информацию проверяем. Внимательно следим, как развиваются события, наше посольство плотно держит руку на пульсе», — приводит агентство его слова.

Ранее мятежники утверждали, что арестовали Сиссе и сына президента Карима Кейта, а глава государства покинул страну. Также арестован ряд высокопоставленных чиновников и военных, включая министров обороны и иностранных дел.

В этот же день сообщалось, что неизвестные вооруженные люди в Мали похитили председателя Национального собрания Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе.

Антиправительственное движение «Объединение патриотических сил» (M5-RFP) во вторник призвало начать широкие протестные акции. Среди его требований — отставка президента страны.


Фото: REUTERS/Ludovic Marin

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  • В новости упоминаются
Страны
Мали
Россия
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