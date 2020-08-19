Военный источник в Мали подтвердил задержание президента и премьера страны

Военный источник в Мали подтвердил, что военные в ходе переворота задержали президента страны Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает «РИА Новости».

По данным источника, военный переворот произошел успешно и армейская колонна возвращается на базу Кати около столицы Бамако, где начался мятеж.

По данным высокопоставленного источника из российского МИД, Москва следит за происходящим в Мали.

«Информацию проверяем. Внимательно следим, как развиваются события, наше посольство плотно держит руку на пульсе», — приводит агентство его слова.

Ранее мятежники утверждали, что арестовали Сиссе и сына президента Карима Кейта, а глава государства покинул страну. Также арестован ряд высокопоставленных чиновников и военных, включая министров обороны и иностранных дел.

В этот же день сообщалось, что неизвестные вооруженные люди в Мали похитили председателя Национального собрания Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе.

Антиправительственное движение «Объединение патриотических сил» (M5-RFP) во вторник призвало начать широкие протестные акции. Среди его требований — отставка президента страны.

Фото: REUTERS/Ludovic Marin