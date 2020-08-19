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РИА Новости

США передали России разведданные о ядерном оружии Китая

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Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине.
Источник изображения: © РИА Новости / Анна Раткогло

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. США передали России данные разведки о действиях Китая в сфере развития ядерного оружия, заявил американский спецпосланник Маршалл Биллингсли.

"Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мир поверил в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия", — сказал он.

Биллингсли задался вопросом, почему Китай до сих пор не признал, что обладает гораздо большими объемами ядерного оружия. По его словам, в минувшем году Пекин осуществил запуск более 200 баллистических ракет.

"Вот почему мы считаем, что следующий договор о ядерных вооружениях должен включать и должен ограничивать Китай", — добавил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удастся избежать гонки вооружений между США, Россией и Китаем. Перед этим бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что у Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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