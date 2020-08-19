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РИА Новости

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

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Атомная подводная лодка
Атомная подводная лодка.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американский Forbes восхитился новым способом запуска ракет из-подо льда, придуманным российскими подводниками.

Издание отмечает, что отечественные субмарины, как и американские, несут боевое дежурство в Северном Ледовитом океане. Особенности региона дают им возможность эффективно скрываться от спутников, противолодочных самолетов и других средств слежения под ледяным панцирем толщиной до пяти метров. Базирование здесь также позволяет запускать межконтинентальные баллистические ракеты по оптимальной траектории. Однако, у этого есть и свои минусы: толстый слой льда затрудняет запуск ракет, поскольку его необходимо сначала пробить.

Ранее использовались только два способа. В первом случае экипаж подлодки искал полынью, однако это было проблематично в условиях необходимости быстро выполнить приказ, когда отверстия нужного размера могло не быть поблизости. Во втором случае субмарина всплывала и своим корпусом ломала лед, однако при этом могла получить повреждения. Всплытие также делало ее уязвимой для потенциального противника.

"Российским морякам пришла в голову блестящая идея: запустить сперва ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, которая пробила бы во льдах дыру, чтобы через нее могла пройти МБР", — отмечает издание.

Forbes признает, что, к счастью, шансы начала третьей мировой войны, где бы использовались МБР, пока что очень малы. Тем не менее, как подчеркивает издание, государство, способное запускать ракеты из-подо льда, будет иметь преимущество даже в небольшом столкновении. Это приобретает особую роль, поскольку значение Арктики в мировой политике с каждым годом увеличивается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Арктика
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