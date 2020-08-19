На юге России стартовали тыловые учения

Ни одно крупное учение не обходится без организации водной переправы. С помощью специальной техники армейские инженеры не раз перебрасывали полки и дивизии через Волгу, Томь, Оку и другие крупные реки.

Развертывание полевых аэродромов и посадка на них боевой авиации, устройство переправ и наведение железнодорожных мостов, восстановление вооружения и техники в пустынно-степной местности, обеспечение войск водой и продовольствием... Вот далеко не полный список задач, которые тыловикам Южного военного округа предстоит решать на начавшихся 18 августа учениях.

В сентябре на территории ЮВО пройдут самые крупные в этом году стратегические командно-штабные маневры "Кавказ-2020". Учения штабов, частей и организаций материально-технического обеспечение округа - своего рода подготовка к ним.

Хотя правильнее будет назвать их контролем готовности тыловиков к главному экзамену года.

Отсюда - масштаб нынешних тренировок. К ним привлекают около 6 тысяч солдат и офицеров, 750 единиц военной и специальной техники. По данным Минобороны России, будут одновременно задействованы 25 полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и в Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму, на наших армейских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Отдельные эпизоды тыловики разыграют на 16 аэродромах Юга России.

Военные будут развертывать полевые аэродромы, строить переправы и наводить железнодорожные мосты, восстанавливать вооружение и технику

"В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море", - сообщили вчера в военном ведомстве страны.

Юрий Гаврилов