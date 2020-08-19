«Калашников» создал первое smart-ружье

Концерн «Калашников» создал первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с гаджетами, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами. Новинка будет представлена на форуме "Армия-2020", – говорится в сообщении концерна "Вконтакте".

Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Ранее сообщалось, что "Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится также на форуме "Армия – 2020".

Елизавета Булкина