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Деловая газета "Взгляд"

«Калашников» создал первое smart-ружье

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Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» создал первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с гаджетами, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами. Новинка будет представлена на форуме "Армия-2020", – говорится в сообщении концерна "Вконтакте".


Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Ранее сообщалось, что "Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится также на форуме "Армия – 2020".


Елизавета Булкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
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