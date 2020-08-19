Российский генерал-майор погиб в результате взрыва в Сирии

Генерал-майор вооруженных сил России погиб, еще двое военных пострадали в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, сообщило Минобороны.

Инцидент произошел при возвращении автомобильной колонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

На обочине по ходу движения машин сработало СВУ.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", – пояснили в Минобороны.

Как утверждает портал "Русская весна" со ссылкой на источники, погибшим был заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Вячеслав Гладких. По данным издания, он служил в Забайкальском крае. Кроме того, издание сообщает, что также погиб и командующий национальной обороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир.

В июле в Сирии скончался военнослужащий США, по предварительным данным, причиной смерти не было столкновение с противником.

В 2017 году под минометным обстрелом в Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Его посмертно представили к награде. Командный пункт сирийских войск, где находился генерал, обстреляли из миномета боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*).

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Алексей Дегтярев