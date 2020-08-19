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Российская газета

Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020"

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Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости.

Среди новейших образцов техники, которые будут выставлены в последней декаде августа на 6-ом Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, эксперты констатируют солидный уровень военных изделий из Беларуси.

Около двух десятков организаций и компаний различной формы собственности белорусского ВПК, информирует 18 августа БЕЛТА, представят своим партнерам более 200 образцов продукции военного назначения, многие из которых будут демонстрироваться впервые. В их числе официальный представитель Госвоенпрома РБ Владимир Лавренюк назвал макеты боевой машины РСЗО калибра 122 мм "Шквал" и оконечной станции спутниковой связи Р-443О, легкобронированный автомобиль МЗКТ-490101-010 (экспортный вариант), макет мобильного комплекса радиопеленгования ВЧ диапазона "Волар".

А всего на одной из крупнейших европейских оборонных выставок, которая пройдет с 23 по 29 августа с участием более тысячи российских и иностранных компаний, будет представлено свыше 28 тысяч различных разработок и технологий в сфере обороны и безопасности, отмечает агентство. Уже стало известно, что свои национальные экспозиции развернут пять стран: Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, которые выставят наиболее перспективные образцы и разработки вооружений и военной техники.

Особое внимание на форуме, отмечают обозреватели, будет уделено высокотехнологичным разработкам: огневым средствам поражения, роботизированным дронам воздушного базирования, линейке боевых модулей, оптико-электронным приборам и комплексам, автоматизированным системам управления войсками, средствам связи и навигации.

Белорусскую делегацию, уточняет агентство, в этом году на форуме возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.


Юрий Сизов

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