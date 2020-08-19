Войти
Российская газета

В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок

633
0
+1
РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте им. академика Минца. Как известно, для снижения заметности военной техники применяются специальные радиопоглощающие покрытия. Кроме того, самолеты и корабли создаются такой формы, чтобы максимально уменьшить сигнал, отраженный от радара. Все это и делает объект незаметным для локаторов, особенно на больших расстояниях.

Предложенный российскими специалистами метод принципиально отличается от традиционного. Конечно, его суть никто не раскрывает. Правда, авторы разработки все же кое-что раскрыли. Сообщается, что на экране радара виден не сам самолет, а его локационная тень. По оценке экспертов, новый метод может стать настоящим прорывом в обнаружении на дальних расстояниях аппаратов, построенных по "стелс"-технологии.


Андрей Меркулов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.09.2009
Россия и Казахстан создадут совместный венчурный фонд нанотехнологий
17.03.2009
Boeing приступил к сборке первого самолета C-17 для SAC
26.09.2008
Мощности "Уралвагонзавода" позволяют значительно увеличить выпуск танков Т-90С
10.04.2008
Производительность труда на российских двигателестроительных предприятиях в 15 раз ниже, чем у зарубежных конкурентов - директор ЦИАМ
02.10.2007
США по-прежнему лидируют в торговле оружием
13.04.2007
США помогут России в уничтожении химоружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?