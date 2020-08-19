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Известия.ru

В Сирии погиб российский генерал-майор

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майор, еще двое получили ранения. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, во время того, как российские автомобильные колонны возвращались после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора, на обочине произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», — приводит ТАСС сообщение министерства.

16 июня сообщалось, что в Сирии подорвался российский бронетранспортер. Как отмечало тогда Минобороны, взрыв устроили боевики на трассе М4 в сирийском Идлибе, никто из военнослужащих не пострадал.


Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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