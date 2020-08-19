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Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»

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T-95_03
Т-95 (по некоторым данным, на фото изображен прототип танка образца 2000-го года или даже более раннего периода).

Российский перспективный супертанк «Объект 195», известный также как Т-95, проходил испытания 18 лет назад под Нижним Тагилом. Их подробности раскрыли в паблике «УВЗ.Танкопром» во «ВКонтакте» во вторник, 18 августа.

Работы над новой машиной Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) начало на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Опытные образцы были готовы к 2002 году, после чего бюро перешло к проведению испытаний. Первые из них прошли в июне 2002-го на полигоне «Старатель» — тогда Т-95 сделал три первых выстрела. В ходе последующих испытаний один из двух построенных «Объектов 195» прошел 15 тысяч километров и произвел 287 пушечных выстрелов.

Изначально предполагалось, что УКБТМ завершит цикл испытаний за три года, к 2005-му, после чего перейдет к серийному производству. Так, в 2006 году планировалось выпустить 100 боевых машин, а в 2007-м — уже 300. Однако в итоге произведены были всего два танка, а в декабре 2008 года испытания Т-95 были приостановлены по указу правительства и больше не возобновлялись.

Т-95 должен был стать основным боевым танком нового поколения. В частности, в нем был предусмотрен более высокий уровень защиты экипажа — танкисты были полностью изолированы от топливных баков и боекомплекта, а боевой модуль, оснащенный 152-миллиметровой пушкой, был дистанционным.

В 2019 году The National Interest отметило, что «Объект 195» смог бы превзойти любой танк НАТО, если бы был принят на вооружение. По мнению американского издания, Т-95 благодаря ряду своих характеристик кажется гораздо более мощным танком, чем более новая разработка российских специалистов — T-14 «Армата».

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