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Деловая газета "Взгляд"

Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС

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Источник изображения: Рымаков Вадим/ТАСС

Если Минск вступит в Евросоюз и НАТО, то Белоруссия будет уничтожена, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя программу оппозиционного штаба.

Он отметил, что оппозиция предлагает выйти из ОДКБ, закрыть на территории республики российские военные базы под Барановичами, передает БелТА.

"Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там – 90% – работают наши люди, получают соответствующую заработную плату. Выход из ОДКБ... Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года", – пояснил Лукашенко.

"Это оружие, советско-российское, все будет уничтожено. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думают, что дадут натовцы. Никто ничего не даст! Корячиться будут сами. Им это пофиг, вы дальше увидите", – добавил президент.

Он напомнил, что Украина "установила демократию уже, наверное, около 10 лет назад", но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. "Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", – подчеркнул президент.

Также глава государства прокомментировал еще один пункт из программы оппозиции.

"Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", – сказал Лукашенко.

Во вторник белорусский лидер заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.


Алексей Дегтярев

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Белоруссия
Россия
Украина
Компании
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2 комментария
№1
19.08.2020 03:16
Если у белорусов откажет мозг,то они единственно куда вступят,так это в яму с дерьмом.И застрянут там прочно и надолго.Украина наглядный пример.Вместо выпуска Белазов,Мазов и тракторов будут мыть туалеты в Польше и выносить утки за выжившими из ума стариками где-нибудь в "Немечине". Или они думают,что умнее хохлов и такая участь их не постигнет.Детская наивность.Хохлы тоже так думали про себя.В итоге шут из КВН у них президентом числится,а миллионы его сограждан покинули "ридну краину"и батрачат на панов шляхских. Надеюсь,большая часть белорусов не настолько глупа,чтобы повторять хохляцкий фокус.)
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№2
19.08.2020 09:40
Цитата, Christchurch19 сообщ. №1
Если у белорусов откажет мозг,то ...
- к большому сожалению  (в данном случае) человек не только холодный ум, но и эмоции. Тем более в случае толпы. Тем более толпы подогреваемой извне.

Доводы разума здесь бессильны, человек "в телевизоре" надоел, хочется чего-то нового.
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