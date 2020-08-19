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Деловая газета "Взгляд"

США назвали условия по продлению СНВ-3

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Источник изображения: ZEUS/Zuma/ТАСС

Американская сторона готова продлить ДСНВ-3 при соблюдении определенных условий, заявил спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Если мы сможем уладить вопрос верификации и если мы сможем выйти на политически обязывающие соглашения, мы намерены предложить ... продление ДСНВ на некоторый период времени", – цитирует Биллингсли РИА "Новости".

По его словам, условия касаются "новых российских вооружений", которые не значатся в договоре.

Биллингсли также заявил о готовности рекомендовать президенту США Дональду Трампу продлить ДСНВ-3 в этом году. "Если это будет сделано, то мы будем готовы рекомендовать президенту (США Дональду) Трампу принять решение о продлении ДСНВ-3 в этом году", – сказал он.

Кроме того, Биллингсли уточнил, что у США и России сохраняется ряд разногласий по вопросам стратегической стабильности и ДСНВ. "Мы были довольно удовлетворены уровнем российской делегации и серьезностью их настроя на переговоры. В целом переговоры были ценными для обеих сторон. Мы обсудили широкий круг вопросов международной безопасности, моментами дискуссии были напряженными", – сказал он.

Биллингсли заявил также, что, по мнению США, ДСНВ содержит ряд недостатков и "и мы расходимся по ряду ключевых вопросов с Россией". "Есть договоренность в принципе, но предстоит много работы. Мы привезли в Вену ряд предложений. И мы считаем, что следующий договор должен покрывать все боеголовки, все, а также содержать улучшения в режиме верификации. Это не должен быть опять двусторонний договор с РФ в духе холодной войны, а нужно сделать так, чтобы включить в него Китай", – сказал Биллингсли.

По его словам, "сейчас мяч на стороне России".

В то же время Биллингсли заявил, что США продолжат диалог с Россией о контроле над вооружениями даже без КНР. "Мы продолжим общение друг с другом. Мы не позволим Китаю наложить вето на наши отношения с Россией. Мы также намерены вести переговоры с китайцами, когда они будут готовы", – сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщал, что Россия выступает за продление (ДСНВ), "но не любой ценой".

Биллингсли заявлял, что США готовы заключить с Россией двусторонее соглашение в сфере ядерного разоружения, однако рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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