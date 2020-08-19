В США восхитились смекалкой российских подводников

Российские подводники придумали новый способ запускать ракеты сквозь толстый арктический ледяной панцирь. Их смекалкой восхитились в американском журнале Forbes.

Как отмечает издание, российские субмарины наряду с американскими постоянно несут боевое дежурство в Северном Ледовитом океане. Данная локация, с одной стороны, позволяет им эффективно скрываться от противолодочных самолетов, спутников и других средств разведки благодаря ледяному панцирю толщиной до пяти метров, а с другой стороны — предоставляет возможность запускать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) по оптимальной траектории. В то же время толстый лед создает для подводников и определенные проблемы — им необходимо каким-то образом пробить его для запуска ракеты.

Ранее существовало всего два способа решить эту задачу. Первый предполагал поиск полыньи и был ненадежен — отверстия необходимого размера поблизости могло и не оказаться, а на его поиск требовалось время, которое строго ограничено в рамках выполнения приказа о пуске. Второй же подразумевал взлом льда непосредственно корпусом подлодки — он, в свою очередь, был недостаточно безопасным, поскольку субмарина, даже будучи спроектированной с учетом возможности пробивать лед определенной толщины, все равно могла получить повреждения в ходе выполнения такого маневра. Кроме того, при всплытии она оказывалась уязвимой для потенциального противника.

В итоге российские специалисты разработали третий метод. Согласно ему, перед пуском МБР субмарина должна выпустить боеприпас поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Он проделывает во льду дыру нужного размера, через которую подлодка может, не всплывая, запустить баллистическую ракету.

По данным газеты, подобные ракеты-ледоколы были разработаны для подлодок проектов «Борей» и «Ясень». Их первые испытания состоялись в 2014 году и прошли успешно. В советские годы для этих целей пытались использовать торпеды, однако они не показали достаточную эффективность. Позже российские специалисты пытались пробить лед ракетами без заряда, за счет кинетической энергии, однако такой метод также не дал нужных результатов.

Подобный метод, пишет Forbes, может оказаться весьма полезным в случае Третьей мировой войны, а также в менее глобальных конфликтах.