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Военно-промышленный курьер

На Балтийском море появилась новая российская дизель-субмарина

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственные испытания дизель-электрической подводной лодки «Волхов» обеспечивают корабли Балтийского флота.

В совместных маневрах с новой ДЭПЛ задействованы корвет «Бойкий», малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» и гидрографическое судно «Сибиряков».

В рамках испытаний экипаж «Волхова» уже провел погружение на различные глубины. Находясь в море, подводники вместе с представителями промышленности также проверят работоспособность всех систем и механизмов. Кроме того, будет проверено вооружение, субмарину испытают на максимальных скоростях в подводном и надводном положении, оценят работу гидроакустической станции и радиотехнических средств.

В морских полигонах на Балтике регулярно проходят различные виды и этапы испытаний новой техники для ВМФ России и других государств, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
БФ
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