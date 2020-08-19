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Военно-промышленный курьер

Эрдоган решил прибрать к рукам север Африки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Анкара расширяет военное присутствие в Северной Африке. Параллельно с увеличением своих сил в Ливии она договорилась с Нигером о размещении в стране турецкой военной базы.

Это происходит на фоне обострения конфликта с Афинами из-за начала геологоразведки на спорном участке шельфа. Эксперты считают, что вооруженный конфликт с Грецией маловероятен, но Турция использует ливийский плацдарм для усиления своего влияния во всем Восточном Средиземноморье.

В последнее время наблюдается рост турецкой группировки в Ливии и увеличение числа рейсов туда военно-транспортных самолетов из Турции, рассказали «Известиям» знакомые с обстановкой источники. Отмечается также активизация флота и авиации Анкары в восточной части Средиземного моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Ливия
Нигер
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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