Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина

Президент России не допустит, чтобы Белоруссия процветала как демократия. Он постарается, чтобы такого не случилось, сохранив её в качестве буферного государства или даже взяв в свои руки управление этой страной, убеждает читателей автор. Поборники свободы будут плакать из-за ее нового порабощения…

Трудно представить себе нечто более зловещее, чем когда президент России Владимир Путин предлагает вам свою "помощь" в "решении проблем". Между тем именно это Путин только что пообещал Александру Лукашенко, осажденному и, похоже, угасающему диктатору Белоруссии.

Это постсоветское государство, неуклюже зажатое между Европейским союзом и НАТО с одной стороны и Россией с другой, борется за свободу, но нельзя забывать, кому в конечном итоге решать его будущее.

И это не Лукашенко. С 1994 года он перепробовал все грязные уловки, лишь бы остаться у власти, - бросал противников в тюрьму, подтасовывал выборы и жестоко расправлялся с демонстрантами. Но даже он должен понимать, что игра все же окончена. Несмотря на утверждения, будто на выборах 9 августа он победил с нелепым результатом в 80%, он явно проиграл. Его головорезам не удалось запугать белорусов. Вместо этого бесчисленные героические женщины вышли на марш в белом - цвете своего сопротивления - и вдохновили соотечественников на еще большее восстание.

Не будет определять будущее Белоруссии и Светлана Тихановская. Она - де-факто лидер оппозиции, по всей видимости, истинная победительница выборов, но на прошлой неделе бежала в соседнюю Литву, вероятно, чтобы обеспечить безопасность своих детей, которых вывезла из страны еще раньше. Нравственный маяк, она может вдохновить белорусов на дальнейшее сопротивление. И если революция удастся, она вернется, освободит мужа и других политических заключенных и проведет новые и справедливые выборы. Но у нее нет жесткой силы, без которой обеспечить надежную и прочную свободу не удастся.

Нет, последнее слово будет за Путиным. В неделю, когда весь мир горит желанием подбодрить доблестных белорусов, борющихся за свободу, признавать это больно. Но отрицать это было бы самообманом.

Путиным уже давно движут два принципа: усиление личной власти и воссоздание "русского мира", утраченного с распадом Советского Союза, который он считает "величайшей геополитической катастрофой века". С его точки зрения, Запад, воплощенный в НАТО и ЕС, неуклонно вторгается в сферу влияния России и должен быть оттеснен.

Вот почему он был врагом всех "цветных революций" на постсоветском пространстве, начиная с Грузии в 2003 году. Он не может себе позволить, чтобы Восточная Европа или Южный Кавказ стали демократическими, свободными, процветающими и проевропейскими. Это подорвало бы претензии России - читай: лично путинские - на "евразийское" лидерство.

Результатом стал целый пояс государств-полубанкротов. Есть "замороженные конфликты", как в Грузии и Молдавии, куда Путин неустанно вмешивается со своими запугиваниями. И, конечно, есть тлеющая война на Украине. В 2014 году украинцы прогнали своего марионеточного деспота в попытке обрести демократию и стать частью Запада, - но Путин захватил Крым и вторгся на восток Украины, где развернул продолжающуюся гибридную войну.

Немыслимо, чтобы Путин бездействовал, пока Белоруссия пытается стать демократической и свободной. Ее язык, культуру и самосознание, - как и украинские, - он считает бедным родственником России. И у него есть острое историческое ощущение, что Белоруссия нужна ему как буфер от Западной Европы, - ведь перед вторжением в Россию через нее прошли и Наполеон, и Гитлер.

Но Белоруссия еще и будоражит ирредентистское воображение Путина. Именно отсюда он собирался начать воссоздание "русского мира" на основе плана 21-летней давности по слиянию Белоруссии и России в единое Союзное государство - разумеется, под его руководством.

Поэтому Лукашенко Путина давно раздражает: формально он прокремлевский, но с планами Союзного государства пока не торопится. Путин считает его посредственностью, которая им пользуется сугубо ради того, чтобы предотвратить в Белоруссии демократический переворот. Если Лукашенко и это не удастся, Путин тут же его бросит.

Никто не знает, что будет дальше. Путин и Лукашенко уже намекнули, что протесты в Белоруссии спровоцированы Западом - это стандартный прием их пропаганды. Как ни странно, они даже утверждают, будто НАТО группирует войска на западной границе Белоруссии, - чтобы обеспечить себе повод для развертывания собственных сил. Лукашенко может сдаться на милость Путину и сдаст Белоруссию Союзному государству.

Но если Лукашенко прогонят из Белоруссии раньше, то Путину, возможно, придется прибегнуть к испытанному украинскому сценарию. Он пошлет в страну "маленьких зеленых человечков" - русских солдат без опознавательных знаков - завалит отечественные и зарубежные СМИ дезинформацией, перекроет подачу российской нефти и газа, но оставит свет в Белоруссии, или просто в нее вторгнется.

И никакие слова или даже действия ЕС или США его не остановят. Запад уже ввел против него санкции с момента вторжения в Крым. Новые не произведут на современного царя кагэбэшной закваски никакого впечатления. В конце концов Путин знает, что НАТО воевать не будет - ни из-за Белоруссии, ни из-за Украины.

Путин знает, что, выражаясь черствым лексиконом стратегических исследований, у него "эскалационное превосходство". Это он, а не Запад, решает, когда перейти к следующему уровню враждебности, - потому что он всегда готов пойти на шаг дальше.

Поборники свободы зальются слезами радости от освобождения Белоруссии, но вскоре обнаружат, что плачут из-за ее нового порабощения.

Андреас Клут - бывший главный редактор Handelsblatt Global и обозреватель журнала Economist. Автор книги "Ганнибал и я".

Андреас Клут (Andreas Kluth)