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ЦАМТО

МНО Румынии модернизирует самолеты IAR-99

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Модель самолета IAR-99 TD
Модель нового учебно-тренировочного самолета IAR-99 TD.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 18 августа. МНО Румынии объявило о подписания с компанией Avioane Craiova S.A. контракта на проведение работ по восстановлению и модернизации 10 учебно-боевых самолетов IAR-99 Standard к конфигурации IAR-99 SM.

Церемония подписания контракта состоялась 14 августа в присутствии премьер-министра Людовика Орбана и министра национальной обороны Николае Чукэ.

Контракт стоимостью 275 млн. леев без НДС (около 16,5 млн. долл.) должен быть выполнен в течение четырех лет. При этом последний модернизированный самолет будет поставлен в течение 48 месяцев с момента подписания соглашения.

По заявлению министра национальной обороны, испытания первого модернизированного самолета должны начаться через 22 месяца.

Основной целью восстановления и модернизации IAR-99 Standard к версии IAR-99 Modernized Standard является поставка учебно-тренировочного самолета, предназначенного для повышения квалификации пилотов перед эксплуатацией недавно закупленных в Португалии истребителей F-16A/B MLU. Кроме того, программа направлена на сохранение возможностей обеспечения непосредственной авиационной поддержки и борьбы с малоскоростными воздушными целями.

Подписывая контракт с Avioane Craiova S.A., Министерство национальной обороны соблюдает стратегию, предусматривающую задействование на максимально возможном уровне ресурсов румынской оборонной промышленности.

Работы по модернизации IAR-99 Standard на предприятии Avioane Craiova S.A также предполагают использование возможностей других румынских и иностранных компаний.

На вооружении ВВС Румынии в настоящее время имеется около 20 самолетов IAR-99. Половина из них представляют собой немодифицированные самолеты (номера 701-708 и 715-716). Кроме того, эксплуатируются 9 учебно-боевых IAR-99C SOIM, модернизированных компанией Elbit (709, 711-713, 717, 720, 722 и 724-725).

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  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Румыния
Продукция
F-16
L-39
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