В форуме "Армия-2020" в Екатеринбурге примут участие семь ведущих предприятий ОПК

Научно-деловая программа и выставка пройдут на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Семь ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса подтвердили свое участие в программе Международного военно-технического форума "Армия-2020" в Екатеринбурге, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

"Подтвердили свое присутствие семь предприятий, в динамическом показе мы представим робототехнику из Челябинска, они покажут свои машины, которые позже будут предложены Минобороны для внедрения в вооруженных силах для работы со специальными подразделениями, разведывательными подразделениями. Остальные предприятия будут участвовать в статическом показе. ОКБ "Новатор", например, будет участвовать", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, также на форум "Армия-2020" в Екатеринбурге прибудут представители екатеринбургских ОАО "144 БТРЗ", заводов "Вектор" и "Уралтрансмаш", челябинских предприятий НПО "Электромашина" и СКБ "Турбина".

В рамках форума представители предприятий ОПК, командование округа и военные эксперты примут участие в круглом столе на тему "Применение современных модернизированных образцов вооружения и военной техники в войсках ЦВО, специфика оснащения средствами вооружения по опыту локальных войн и вооруженных конфликтов".

Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате в 17 городах и семи населенных пунктах на территории девяти субъектов РФ - от Бурятии до Чукотки, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений.