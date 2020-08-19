Китайские пулеметы Тип 85 установили на украинские Т-72Б1 в Эфиопии

Долгое время основой танковых подразделений армии Эфиопии являлись устаревшие советские Т-54/55 и Т-62. Во втором десятилетии XXI века командование вооруженных сил решили приобрести более современную технику.

Выбор пал на Т-72, правда, танки эти были на территории Украины и находились в нерабочем состоянии. Киевский ремонтный завод пообещал "всего" за 100 миллионов долларов довести до кондиции 215 штук, причем часть из них подвергнуть модернизации.

Также в эту сумму входили тренажеры, предназначенные для обучения экипажей, бронированные тягачи, специальные ремонтные машины, запасные части и боеприпасы.

Сделка была заключена в 2011 году. За пять лет в Эфиопию прибыло 180 Т-72Б1, а также 35 Т-72УА1. Последние, в отличие от базовых вариантов, получили харьковские 1050-сильные двухтактные дизели 5ТДФМА-1.

Их "обули" в новые гусеничные ленты от Т-80. На башне и корпусе вместо "Контакта" установили динамическую защиту "Нож" во встроенном и навесном вариантах. Танки снабдили системами наведения запускаемых через ствол 125-мм орудий управляемых снарядов "Комбат". Как рассказывали военные эксперты, эфиопской стороне не хватило денег на приобретение тепловизоров, но кондиционеры и вспомогательные энергоагрегаты они все же заказали.

Удивительным для украинской стороны было еще и то, что машины не комплектовались спаренными с пушкой ПКТ и башенными НСВТ "Утес".

Как оказалось, пулеметное вооружение решили добавить уже на месте, используя запасы, имеющиеся на военных складах. Причем в качестве зенитного использовали китайский 12,7-мм Тип 85, которые широко распространен в здешней армии.

Если Т-72Б1 в последние годы достаточно часто появлялись на фото и в видеоматериалах из Эфиопии, то Т-72УА1 - ни разу. У специалистов даже стали появляться подозрения, что эти танки не выдержали эксплуатацию в условиях Африки. Размещенный весной этого года в Сети видеорепортаж лишь подтвердил такие подозрения: из несколько десятков "семьдесят вторых" на кадрах была замечена лишь пара "улучшенных" в Киеве образцов.

Probably Chinese 12.7mm Type 85 HMG on Ethiopian T-72B1. pic.twitter.com/drGqyglJeG — Yuri Lyamin (@imp_navigator) August 18, 2020

Алексей Моисеев