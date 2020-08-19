Войти
Российская газета

Китайские пулеметы Тип 85 установили на украинские Т-72Б1 в Эфиопии

413
0
0
Источник изображения: youtube.com

Долгое время основой танковых подразделений армии Эфиопии являлись устаревшие советские Т-54/55 и Т-62. Во втором десятилетии XXI века командование вооруженных сил решили приобрести более современную технику.

Выбор пал на Т-72, правда, танки эти были на территории Украины и находились в нерабочем состоянии. Киевский ремонтный завод пообещал "всего" за 100 миллионов долларов довести до кондиции 215 штук, причем часть из них подвергнуть модернизации.

Также в эту сумму входили тренажеры, предназначенные для обучения экипажей, бронированные тягачи, специальные ремонтные машины, запасные части и боеприпасы.

Сделка была заключена в 2011 году. За пять лет в Эфиопию прибыло 180 Т-72Б1, а также 35 Т-72УА1. Последние, в отличие от базовых вариантов, получили харьковские 1050-сильные двухтактные дизели 5ТДФМА-1.

Их "обули" в новые гусеничные ленты от Т-80. На башне и корпусе вместо "Контакта" установили динамическую защиту "Нож" во встроенном и навесном вариантах. Танки снабдили системами наведения запускаемых через ствол 125-мм орудий управляемых снарядов "Комбат". Как рассказывали военные эксперты, эфиопской стороне не хватило денег на приобретение тепловизоров, но кондиционеры и вспомогательные энергоагрегаты они все же заказали.

Удивительным для украинской стороны было еще и то, что машины не комплектовались спаренными с пушкой ПКТ и башенными НСВТ "Утес".

Как оказалось, пулеметное вооружение решили добавить уже на месте, используя запасы, имеющиеся на военных складах. Причем в качестве зенитного использовали китайский 12,7-мм Тип 85, которые широко распространен в здешней армии.

Если Т-72Б1 в последние годы достаточно часто появлялись на фото и в видеоматериалах из Эфиопии, то Т-72УА1 - ни разу. У специалистов даже стали появляться подозрения, что эти танки не выдержали эксплуатацию в условиях Африки. Размещенный весной этого года в Сети видеорепортаж лишь подтвердил такие подозрения: из несколько десятков "семьдесят вторых" на кадрах была замечена лишь пара "улучшенных" в Киеве образцов.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Эфиопия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Похожие новости
24.07.2020
Видео: танк Т-62 выстрелил после попадания в него ракеты в Йемене
21.02.2020
Преждевременный отказ от брони
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
21.12.2011
Украина перевооружит бронетанковые войска Таиланда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?