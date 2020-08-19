Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения

Политические события в Белоруссии побудили заняться проблемой импортозамещения для РВСН. А именно – шасси для мобильных ракетных комплексов, каковые производятся на МЗКТ – Минском заводе колесных тягачей.

Итак, почему РФ пока не имеет своих специальных колесных шасси и тягачей (СШКТ) для РВСН? Хотя, казалось бы, у страны есть возможность их делать.

Работы в СССР и РФ по совершенствованию подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) никогда не прерывались. Новый импульс им был дан два года назад, когда решили отказаться от поставок белорусских тягачей. В результате МО РФ открыло очередную научно-исследовательскую работу (НИР), которая получила собственный шифр. Головной исполнитель этой НИР – АО «Корпорация МИТ» (разработчик всех отечественных ПГРК, принятых на вооружение). Она ведет и разработку концепции создания шасси, тягачей для мобильных комплексов. К делу не привлекали Минский завод колёсных тягачей – все соисполнители только российские.

Сегодня в РФ два заводских коллектива занимаются разработками военных СКШТ: Брянский автомобильный завод («БАЗ») и ПАО «КАМАЗ» совместно с АО «Ремдизель» (Набережные Челны).

Результаты известны: образцы камазовских шасси приняты на снабжение ВС РФ, но не востребованы из-за запредельной стоимости, использования импортных автокомпонентов, крайне низкой надёжности, невыполнения ряда технических требований. Огромные деньги потрачены впустую. Если подсчитать суммы по всем договорам и контрактам, заключенным «головняком» с государственными заказчиками в рамках работ по комплексу НИОКР «Платформа», получится сумма намного больше 10 миллиардов рублей. Полагаю, есть смысл экспертам Счётной палаты заняться подсчётами. Примечательно, что «Платформой» на «КАМАЗе» руководил отставной генерал-полковник Владислав Полонский, шеф ГАБТУ в 2004-2007 годах.

В целом работы идут в правильном направлении, хотя и не без сложностей. Есть все предпосылки к тому, чтобы в РФ через год-два началась полномасштабная разработка опытных образцов СКШТ, которые намного превзойдут минские шасси и тягачи по всем параметрам. Считаю, что главная задача – не повторять допущенные «Платформой» ошибки. Главные из них - организационно-кадровые. Они напрямую повлияли на принятие неверных технических решений.

На «БАЗе» с кадрами также не без проблем. С ноября 2015 г. руководство предприятия умудрились сменить пять раз! Осенью 2018 г. исполнительным директором АО «Брянский автомобильный завод» стал Алексей Сдобнов, начались очередные перемены. И с должностью главного конструктора после вхождения «БАЗа» в «Алмаз – Антей» происходила чехарда. В декабре 2018 г. и.о. главного конструктора (а потом и просто главным конструктором) автозавода назначили молодого перспективного специалиста Вадима Таричко. Хотя он относительно недавно пришёл на завод, у него было время влиться в коллектив и в полной мере разобраться во всех происходящих процессах.

В этом году под предлогом коронавирусной инфекции с «БАЗа» уволили всех конструкторов старше 65 лет. Уволенными оказались и ветераны, которые делали всё возможное для того, чтобы предприятие участвовало в разработке замены минским тягачам. На ряде других предприятий ОПК даже в период распространения коронавирусной инфекции ни у кого не возникало мысли расставаться с опытными советскими специалистами. А молодые кадры чаще всего неспособны работать с ветеранской самоотдачей.

Итак, давно уже назрели изменения в организации работ по созданию СКШТ. Автор статьи ещё четыре года назад направил в ряд инстанций, в том числе и в Военно-промышленную комиссию РФ, предложение: следует ввести должность Генерального конструктора по СКШТ, так как специальные колесные шасси-тягачи – особый вид военной автомобильной техники, предназначенный для монтажа и буксировки ВВТ, способных решить исход любой военной операции. Сегодня кадровое решение надо принимать уже срочно! Пока не будет единоначалия в этом вопросе – РФ и далее останется без собственных серийных СКШТ для мобильных комплексов РВСН, а также может отстать и в других классах этой техники.

Ранее уже предлагалось создать единую автомобильную корпорацию на федеральном уровне, которая объединит усилия разработчиков военной автомобильной техники. Согласно поступающей информации, специалисты, работающие по теме создания отечественных военных тягачей, также постепенно приходят к идее консолидации усилий отечественных предприятий. Уже идут консультации по созданию в стране совершенно новой структуры, которая могла бы объединить разработчиков СКШТ. Главное – не слушать доводы дельцов, которые заинтересованы не в повышении обороноспособности страны, а в извлечении сверхприбылей.

Александр ПРИВАЛОВ, главный редактор «Автомобильного каталога»

Полный вариант статьи читайте в новом номере «Военно-промышленного курьера».