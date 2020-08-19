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Интерфакс-АВН

Холдинг "Швабе" наращивает объем роботизированных систем в производственном процессе

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Механообрабатывающее производство Швабе
Механообрабатывающее производство Холдинга "Швабе".
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Предприятия "Швабе" активизировали применение в производстве роботизированных комплексов и аддитивных технологий 3D-печати, это позволяет существенно сокращать сроки изготовления изделий и устранять возможные недочёты в их эргономике и внешнем виде, сообщает пресс-служба холдинга.

"Новые технологии сегодня осваивает ряд предприятий холдинга", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По её данным, раньше других включились в процесс автоматизации Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) и Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

Так, для изготовления прототипов новых видов продукции и построения заданных деталей производители всё активнее используют 3D-печать. За счёт этого, в частности, удаётся сокращать сроки выпуска продукции с нескольких месяцев до двух недель.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных отмечает, в частности, что 3D-принтер позволяет изготавливать пластмассовые изделия с габаритами до 700 мм. "В их числе макетные образцы, которые применяются для проведения пробной сборки. Точность построения составляет 0,1 мм. Использование технологии обеспечивает принципиально другой уровень выпускаемой продукции", - отметил Слудных, которого цитирует пресс-служба.

Предприятия наращивают объем и другой роботизированной техники.

"ВОМЗ использует системы для расчёта собираемости изделий. До того, как деталь попадет в производство, процесс её обработки проходит проверку в виртуальной среде, что позволяет не испортить заготовку и исключить вывод из строя дорогостоящих станков", - сказано в сообщении.

Генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов говорит, что сегодня на заводе в механообрабатывающем производстве процент обработки механических деталей на станках с числовым программным управлением составляет 87%. "Инновационные методы изготовления продукции обеспечивают выпуск конкурентоспособных приборов и устройств с улучшенными тактико-техническими характеристиками, что положительно влияет и на рост объема продаж", - цитирует Морозова пресс-служба.

Отмечено, что УОМЗ также постоянно автоматизирует производственные процессы.

К примеру, при разработке литейной технологии на заводе активно используется отечественная система компьютерного моделирования литейных процессов LVMFlow CV. Программное обеспечение позволяет моделировать физические процессы, происходящие при заливке форм и затвердевании отливок и прогнозировать образование различного рода литейных дефектов. "В результате сокращаются затраты на отработку технологии литья, становится возможным изготовление отливок сложной конфигурации из широкой номенклатуры сплавов, а также повышается профессиональный уровень технологов-литейщиков", - говорится в пресс-релизе.

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