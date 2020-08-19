Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»

17 августа 2020 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил опытное производство Группы "Кронштадт" на территории АО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева" в Москве.

Полноразмерный макет разрабатываемого Группой "Кронштадт" большого беспилотного летательного аппарата "Гелиос" в цеху АО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева". Москва, 17.08.2020 (с) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

В пресс-релизе сообщается, что "на производстве главе Минпромторга России продемонстрировали диверсификацию разрабатываемых для гражданского использования технологий, технологии создания деталей беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также презентовали беспилотники "Орион", "Сириус", "Гром", "Гелиос". Кроме того, в ходе посещения была представлена универсальная наземная часть комплексов с БпЛА: система управления взлетом и посадкой, обработки информации, технологии искусственного интеллекта".

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, московский ММЗ имени В.В.Чернышева является производственной площадкой Группы "Кронштадт" по опытному, а затем, видимо, и серийному производству БЛА ее разработки.

В числе показанного в ходе визита Д. Мантурова наибольший интерес представляет полноразмерный макет большого БЛА "Гелиос" большой продолжительности полета класса MALE, который должен быть оснащен турбовинтовым двигателем с толкающим воздушным винтом и иметь управление через аппаратуру спутниковой связи. Как можно судить, данный аппарат по классу является аналогом американских разведывательно-ударных БЛА General Atomics MQ-9 Reaper, и, возможно, создается на конкурентной основе с буксующим казанским проектом большого БЛА "Альтиус-У"/"Альтаир".

Полноразмерный макет разрабатываемого Группой "Кронштадт" большого беспилотного летательного аппарата "Гелиос" в цеху АО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева". Москва, 17.08.2020 (с) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Модель разрабатываемого Группой "Кронштадт" большого беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой конвертопланной схемы "Фрегат" в цеху АО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева". Москва, 17.08.2020 (с) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации