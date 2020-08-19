Войти
Российская газета

В Астраханской области стартовали учения ОДКБ "Эшелон-2020"

448
0
+1

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области военные стран-членов ОДКБ приступили к развертыванию тылового района в рамках масштабных учений. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Объединенном штабе организации коллективного договора. Так начался первый этап специальных учений "Эшелон-2020".

- Специалисты оборонных ведомств государств - членов ОДКБ во взаимодействии с подразделениями Южного военного округа в полевых условиях выполнили нормативы пополнения боеприпасов, развертывания района массовой заправки горючим в ходе марша, развертывания бани, а также подвижного хлебозавода, - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Также военнослужащие-техники развернули полевые мастерские по ремонту и восстановлению автомобильной и бронетанковой техники. Для проверки качества продовольствия к работе подготовлена подвижная ветеринарно-санитарная лаборатория.

К учению, которое продлится до 20 августа, привлечено около 1 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.07.2020
Учения ОДКБ "Эшелон-2020" пройдут осенью на территории России
03.12.2019
Военные ЦВО в 2020г примут участие в 40 совместных мероприятиях со странами Центрально-Азиатского региона
19.06.2017
Лучшие летчики-асы России в небе Белоруссии
30.05.2017
Цифровая военная машина
15.12.2015
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса
17.07.2013
Заместитель министра обороны Анатолий Антонов провел встречу с иностранными военными атташе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?