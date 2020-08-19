В Астраханской области стартовали учения ОДКБ "Эшелон-2020"

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области военные стран-членов ОДКБ приступили к развертыванию тылового района в рамках масштабных учений. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Объединенном штабе организации коллективного договора. Так начался первый этап специальных учений "Эшелон-2020".

- Специалисты оборонных ведомств государств - членов ОДКБ во взаимодействии с подразделениями Южного военного округа в полевых условиях выполнили нормативы пополнения боеприпасов, развертывания района массовой заправки горючим в ходе марша, развертывания бани, а также подвижного хлебозавода, - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Также военнослужащие-техники развернули полевые мастерские по ремонту и восстановлению автомобильной и бронетанковой техники. Для проверки качества продовольствия к работе подготовлена подвижная ветеринарно-санитарная лаборатория.

К учению, которое продлится до 20 августа, привлечено около 1 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники.

Тимофей Борисов