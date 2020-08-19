Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"

ЦАМТО, 18 августа. Ниже опубликованы тезисы выступления начальника ВИТ "ЭРА" генерал-лейтенанта Владимира Ивановского по тематике МВТФ "Армия-2020" в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

- Третий раз Технополис "ЭРА" участвует в главном конгрессно-выставочном событии Минобороны России.

- Да, это так. Мы уже накапливаем опыт участия. И прогресс налицо. В 2018 году мы с помощью одной интерактивной панели представили инфраструктуру Технополиса с его объектами, которые не найдешь в обычной воинской части или НИИ. Тогда это было единственное, чем мы могли удивить участников форума.

Сегодня – это обширная выставочная и научно-деловая программа, которая включает в себя более 50 экспонатов, 8 круглых столов, и интерактивную викторину.

- Что за викторина?

- Мы проведем ее впервые, чтобы экспозиция была интересна не только взрослым ученым, но и начинающим изобретателям. Вопросы викторины подготовлены по 14 научным направлениям исследований, проводимых в "Эре". Вопросы также разделены по возрастным категориям. Поэтому в викторине смогут принять участие школьники, начиная с пятого класса, выпускники и студенты ВУЗов.

- Какую роль в Технополисе выполняет молодежь?

- Одаренные дети – это основа формирования кадрового резерва для предприятий ОПК и органов военного управления. Эффективность наших методов работы с талантливой молодежью будет обсуждаться в рамках научно-деловой программы форума. Специалисты Технополиса организуют проведение двух круглых столов на эту тему. Мы пригласили к обсуждению представителей детских технопарков и кванториумов. Думаю, что это будет очень продуктивная дискуссия. Планируется выработать наиболее эффективные механизмы, чтобы внедрить их на практике.

- Уже больше полугода в Технополисе функционирует один из дизайн-центров микроэлектроники в России. Какое его назначение?

- Дизайн-центр был построен с целью развития отечественной микроэлектроники. На данном этапе ведется работа по созданию Центра компетенций цифровых двойников. Проект был предложен участником Технополиса Институтом цифровой трансформации ОПК.

- Расскажите подробнее о Центре компетенций. Что он из себя представляет?

- Наш Центр формирует рабочие группы из инженеров по всей России, компетентных в области создания цифровых двойников. Мы не могли обойти эту технологию стороной. Ведь стратегической целью Технополиса "ЭРА" является сокращение сроков создания образцов вооружения, военной и специальной техники от идеи до готового образца. Технология создания цифровых двойников как раз способствует достижению этой цели.

- Кто такие цифровые двойники?

- Это цифровые модели настоящих образцов ВВСТ. Вместо того, чтобы проводить испытание реальной дорогостоящей военной техники и нести такие же реальные финансовые затраты, можно провести все те же испытания на его цифровом двойнике. Это и государственный бюджет значительно сэкономит и время, что не менее ценно в условиях столь быстро меняющейся реальности.

- В рамках форума "Армия-2019" Технополис "Эра" удостоен награды в номинации "Лучшая экспозиция форума". Чем была заслужена такая награда?

- Экспозиция была самой масштабной и объединила в себе разработки не только Технополиса, но и всех научных рот, которые есть в России, а также стенд "День инноваций Минобороны России", где свои идеи и готовые образцы представили профильные ВУЗы и предприятия.

-Что увидят в этот раз на стенде "День инноваций" участники и гости форума "Армия-2020" в августе?

- В течение года мы проводили выставки научных достижений под эгидой "День инноваций Минобороны России". По итогам выбрали наиболее перспективные разработки, которые и представим на нашей экспозиции на форуме "Армия-2020". Одним из главных критериев отбора победителей была значимость применения инновационной разработки в интересах Вооруженных сил Российской Федерации. Всего на стенде "День инноваций Минобороны России" будет представлено 23 экспоната.

- Можете отметить наиболее интересные или значимые?

- Для нас интересны все победители. Потому что каждый важен в своем научном направлении. Отмечу один из них. Победителем дня инноваций, посвященного информационной безопасности, стал стенд оценки защищенности речевой информации при использовании речеподобной помехи. Организация таких выставок позволяет нам постоянно проводить тщательный мониторинг актуальных разработок по всей России и отбирать лучшие.

- А какие новинки представит Технополис "ЭРА"?

- Мы подготовили 13 экспонатов, авторами которых являются операторы научных рот под руководством научных сотрудников "Эры".

В их числе портативное зарядное устройство на базе электрохимических генераторов, благодаря которому возможно заряжать, например, военные рации, навигационные устройства, лазерные дальномеры, все, что работает от аккумуляторных батарей в полевых условиях. В зависимости от исполнения, это зарядное устройство может выдавать до 150 ватт мощности. Устройство оснащено водородным топливным элементом: за счет соединения водорода с металлом обеспечивается его длительное хранение, продуктами реакции являются вода и углекислый газ, то есть прибор безвреден для окружающей среды.

Так же могу отметить новейший тепловизор для бесконтактного измерения температуры тела. Он производится на основе матриц 3-го поколения, более надежных и менее затратных в эксплуатации, чем многие зарубежные и отечественные аналоги.

Особенно актуальной эта разработка стала в условиях распространения угрозы новой коронавирусной инфекции.

- Как пандемия повлияла на деятельность Технополиса?

- В связи с ограничениями, вызванными эпидемиологической обстановкой, для проведения Дней инноваций и самих конференций по теме "Биотехнические системы и технологии" и "АСУ и ИТ-системы" был выбран заочный формат проведения. Но это совсем не значит, что разработки участников остались без внимания – 8 организаций получили заслуженные дипломы участников, а доклады были заслушаны по видеоконференцсвязи.

А в целом исследования по плану научной работы не прекращались, все научные сотрудники работали по принципу разумной достаточности, операторы научных рот также проводили испытания в лабораториях ежедневно.

Сейчас и подготовка к форуму проходит с учетом ограничительных мер. Однако даже в этих условиях нам удалось достойно подготовиться к участию в форуме.