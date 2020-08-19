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Российская газета

Стали известны подробности испытаний танка "Объект 195"

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Источник изображения: wikimedia.org

Стали известны некоторые подробности, касающиеся создания российского перспективного танка "Объект 195", известного также по его неофициальному названию - Т-95. Информация об этой уникальной машине опубликована "УВЗ. Танкопром".

Боевая машина создавалась в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения, и многие примененные в ней решения стали необычными, например, полная изоляция танкистов от снарядов и топливных баков.

Боевой модуль был дистанционным, находящееся в нем вооружение (согласно размещенной в Сети открытой информации - 152-мм пушка) обеспечивало значительное преимущество по сравнению с иностранными танками-конкурентами.

18 лет назад на полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом опытный образец выполнил три первых выстрела. На этом ответственном мероприятии присутствовали, в том числе, начальник Главного автобронетанкового управления Сергей Маев и губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Программу государственных испытаний планировалось закончить через три года, и в 2006 году с конвейера могли сойти сто танков, а в следующем - уже триста.

Сообщается, что на самом деле удалось построить всего два экземпляра, один из которых смог пройти в ходе испытаний 15 000 километров и произвести 287 пушечных выстрела.

Практически все возникающие в ходе работ проблемы были решены, однако в декабре 2008 года испытания опытного "Объекта" прекратили. Однако многие полученные наработки использовали уже при создании другой техники УВЗ.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Продукция
Т-95
Компании
ГАБТУ
КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод
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