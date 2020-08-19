США поставили ВС Эстонии противотанковые ракеты "Джавелин"

Практические стрельбы в вооруженных силах Эстонии из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, 2016 год (c) Государственный департамент США.

ЦАМТО, 18 августа. Командование СВ США 12 августа объявило, что в конце июля этого года поставило вооруженным силам Эстонии около 100 ПТУР "Джавелин" в рамках американской программы укрепления потенциала стран-партнеров (Building Partner Capacity – BPC).

Стоимость переданной Эстонии партии ПТУР составила 19 млн. долл. Как заявлено, поставка "Джавелин" усилит оборонительный потенциал Эстонии и укрепит сотрудничество с НАТО и взаимодействие с партнерами по альянсу.

Поставка ракет является лишь одной из программ, которые реализуются в интересах Эстонии в рамках программы BPC, включающей также поставку беспилотных летательных аппаратов, боеприпасов и радиостанций, а также обучение личного состава.

США за последние несколько лет предоставили Эстонии более 100 млн. долл. в качестве помощи в сфере безопасности и ежегодно проводят около 150 совместных мероприятий, включая более 60 с участием американских военнослужащих в Эстонии.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США в октябре 2014 года одобрил первую продажу Эстонии 350 противотанковых управляемых ракет "Джавелин", 120 прицельно-пусковых устройств (CLU) и сопутствующего оборудования стоимостью 55 млн. долл. Впоследствии поставки ПТРК и ракет выполнялись как в рамках этой закупки, так и за счет средств различных программ американской военной помощи.