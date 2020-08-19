Войти
Российская газета

На Таймыре состоялся учебный бой при высадке морского десанта

490
0
+1
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

На полуострове Таймыр прошел учебный бой при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки. Были задействованы экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетчики, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

Учебный бой начался с нанесения авиационного удара по позициям условных террористов, которые, по легенде, захватили плацдарм. Потом в бой вступили боевые расчеты батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский". Они подавили огневые точки условного противника.

А в это время на вертолетах Ка-27 на побережье перебросили морпехов, а на быстроходных лодках доставили военных инженеров для разминирования проходов и подготовки места высадки техники. Из твиндеков кораблей Северного флота высадили способом "на упор" более 20 единиц БТР-82А, САУ 2С1 "Гвоздика" и вездеходов ТТМ-4902ПС-10.

Бойцы выполнили задание, захватили и удержали береговой плацдарм.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-100
БТР-82
БТР-82А
Гвоздика
Ка-27
Проекты
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
16.09.2019
Морпехи Северного флота проводят учения в Арктике
16.09.2019
Морские пехотинцы Северного флота на учениях ликвидировали условных диверсантов в Арктике
28.08.2019
Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги межвидового учения в Арктике
28.11.2018
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "черные волки" российской армии
06.09.2016
Атомный крейсер и субмарину откроют для посещения на Северном флоте в рамках "Армии-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?