На Таймыре состоялся учебный бой при высадке морского десанта

На полуострове Таймыр прошел учебный бой при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки. Были задействованы экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса, бригады морской пехоты и вертолетчики, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

Учебный бой начался с нанесения авиационного удара по позициям условных террористов, которые, по легенде, захватили плацдарм. Потом в бой вступили боевые расчеты батарей АК-100 большого противолодочного корабля "Североморск" и АК-725 больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский". Они подавили огневые точки условного противника.

А в это время на вертолетах Ка-27 на побережье перебросили морпехов, а на быстроходных лодках доставили военных инженеров для разминирования проходов и подготовки места высадки техники. Из твиндеков кораблей Северного флота высадили способом "на упор" более 20 единиц БТР-82А, САУ 2С1 "Гвоздика" и вездеходов ТТМ-4902ПС-10.

Бойцы выполнили задание, захватили и удержали береговой плацдарм.

Светлана Цыганкова